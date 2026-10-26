همه می آییم؛
روایت حسینی بای از میدان داری و حضور حماسی مردم خرم آباد،امشب۴ آبان ۱۴۰۵ در اجتماع شبانه
حسینی بای خبرنگار خبرگزاری صداوسیما،امشب چهارم آبان ۱۴۰۵ دویست و چهلمین شب از اجتماع حماسی و دشمن شکن مردم خرم آباد را روایت میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛دویست و چهلمین حضور حماسی و دشمن شکن مردم جانفدای لرستان ، امروز دوشنبه چهارم آبان ۱۴۰۵، با حضور محمدرضا حسینیبای،خبرنگار رسانه ملی از ساعت ۲۰:۳۰ در خیابان انقلاب شهر خرم آباد و راهپیمایی پس از پایان تجمع شبانه از جایگاه بعثت خیابان انقلاب تا مصلی الغدیر برگزار می شود.
محمدرضا حسینیبای، خبرنگار رسانه ملی، راوی وحدت،همبستگی و شکوه حضور دلیرمردان و شیرزنان لرستانی در اجتماع شبانه دوشنبه شب و بازنمایی آن در خبر سراسری و شبکه بین المللی خبر خواهد بود.
پرشورتر از هر شب،می آییم تا قاب هایی ماندگار از شکوه حضور لرستانی ها را در بیعتی دوباره با رهبر معظم انقلاب و حمایت از نیروهای مسلح در پاسداری از مرزهای عزت و ایمان ایران اسلامی به تصویر بکشیم.