حمایت شبکه آزمایشگاهی کشور از فناوران برای ارزیابی فنی اختراعات، توسعه محصولات و تسهیل مسیر تجاری‌سازی، در چارچوب همکاری با کانون مدیریت دارایی‌های فکری و با ارائه اعتبار خدمات آزمایشگاهی دنبال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، این شبکه در چارچوب همکاری با کانون مدیریت دارایی‌های فکری، امکان بهره‌مندی از اعتبار خدمات آزمایشگاهی را برای فناورانی فراهم کرده است که پرونده اختراع آنها در سال جاری با حمایت این کانون و تحت معاهده همکاری ثبت اختراع (PCT) ثبت شده باشد. این حمایت با هدف تسهیل دسترسی فناوران به زیرساخت‌های آزمایشگاهی، ارزیابی عملکرد فنی اختراعات و فراهم‌کردن زمینه توسعه محصولات فناورانه و آماده‌سازی آنها برای ورود به بازار ارائه می‌شود.

امیر یونسیان، رئیس شبکه آزمایشگاهی کشور، با اشاره به اهمیت پیوند میان حفاظت حقوقی از دارایی‌های فکری و توسعه فنی اختراعات، اظهار کرد: ثبت بین‌المللی اختراع، یکی از گام‌های مهم در مسیر حفاظت از حقوق مالکیت فکری فناوران و فراهم‌کردن زمینه بهره‌برداری از دستاورد‌های نوآورانه در بازار‌های بین‌المللی است. با این حال، دستیابی به یک محصول قابل رقابت، به‌ویژه در بازار‌های تخصصی و فناورانه، مستلزم طی‌کردن مراحل تکمیلی توسعه، ارزیابی و بهبود فنی است.

وی افزود: فناوران پس از ثبت اظهارنامه تحت معاهده همکاری ثبت اختراع (PCT)، علاوه بر پیگیری فرایند‌های مرتبط با حفاظت از حقوق مالکیت فکری، باید برای ارتقای عملکرد محصول، شناسایی و رفع نواقص احتمالی، بررسی انطباق با الزامات فنی و افزایش آمادگی برای تولید و عرضه تجاری اقدام کنند. در این مسیر، دسترسی به تجهیزات پیشرفته، انجام آزمون‌های تخصصی و استفاده از ظرفیت آزمایشگاه‌های مجهز، نقش مهمی در کاهش ریسک‌های فنی و افزایش اطمینان از عملکرد محصول دارد.

یونسیان با اشاره به نقش خدمات آزمایشگاهی در تکمیل چرخه توسعه فناوری تصریح کرد: بسیاری از اختراعات برای تبدیل‌شدن به محصولی قابل عرضه، به آزمون‌های دقیق، اندازه‌گیری‌های تخصصی و ارزیابی عملکرد در شرایط مختلف نیاز دارند. نتایج این آزمون‌ها می‌تواند اطلاعات لازم برای اصلاح طراحی، بهینه‌سازی فرایند ساخت، بررسی کیفیت و اطمینان از قابلیت عملکرد محصول را در اختیار فناوران قرار دهد. از این رو، تسهیل دسترسی به خدمات آزمایشگاهی، یکی از الزامات حمایت مؤثر از مسیر تبدیل ایده و اختراع به محصول است.

رئیس شبکه آزمایشگاهی کشور ادامه داد: در همین راستا و با هدف کمک به تأمین بخشی از نیاز‌های فنی فناوران، افرادی که پرونده اختراع آنها در سال جاری با حمایت کانون مدیریت دارایی‌های فکری تحت معاهده PCT ثبت شده باشد، می‌توانند مطابق ضوابط و دستورالعمل‌های شبکه آزمایشگاهی کشور از اعتبار خدمات آزمایشگاهی بهره‌مند شوند. این اعتبار برای استفاده از خدمات آزمایشگاهی موردنیاز در مسیر توسعه فنی اختراع و آماده‌سازی محصول پیش‌بینی شده است و میزان و نحوه بهره‌مندی از آن بر اساس ضوابط مربوطه تعیین می‌شود.

وی با بیان این‌که هزینه انجام آزمون‌های تخصصی می‌تواند یکی از ملاحظات فناوران در مراحل توسعه محصول باشد، خاطرنشان کرد: فراهم‌کردن امکان استفاده از اعتبار خدمات آزمایشگاهی، به کاهش بخشی از هزینه‌های مرتبط با ارزیابی و توسعه فنی کمک می‌کند. این حمایت به فناوران امکان می‌دهد متناسب با نیاز‌های تخصصی اختراع خود، از ظرفیت‌های آزمایشگاهی موجود برای بررسی ویژگی‌های فنی، ارزیابی عملکرد و شناسایی زمینه‌های بهبود محصول استفاده کنند.

یونسیان همچنین بر اهمیت هم‌افزایی میان نهاد‌های فعال در حوزه مالکیت فکری و زیرساخت‌های توسعه فناوری تأکید کرد و گفت: حفاظت حقوقی از اختراع و توسعه فنی آن، دو بخش مکمل در مسیر بهره‌برداری اقتصادی از دارایی‌های فکری هستند. ثبت اختراع می‌تواند زمینه حفاظت از حقوق پدیدآورندگان را فراهم کند، اما برای تبدیل این ظرفیت حقوقی به ارزش اقتصادی، لازم است محصول از نظر فنی توسعه یابد، قابلیت‌های آن ارزیابی شود و الزامات ورود به بازار را برآورده کند.

رئیس شبکه آزمایشگاهی کشور در پایان اظهار کرد: بهره‌برداری مؤثر از یک اختراع به مجموعه‌ای از حمایت‌های حقوقی، فنی، آزمایشگاهی و تجاری نیاز دارد. همکاری کانون مدیریت دارایی‌های فکری و شبکه آزمایشگاهی کشور، با پیوندزدن ظرفیت‌های حمایتی حوزه حفاظت بین‌المللی از اختراعات به زیرساخت‌های تخصصی آزمایشگاهی، می‌تواند به رفع بخشی از نیاز‌های فناوران در مسیر توسعه محصول و آماده‌سازی آن برای ورود به بازار کمک کند.