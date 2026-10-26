مدیر کل دفتر توسعه خوداظهاری سازمان امور مالیاتی از تمدید مهلت تعیین تکلیف مالیات صاحبان مشاغل تا پایان آبان خبر داد و گفت: امسال امکان تعدیل غیرحضوری مالیات و تقسیط بدهی بدون تسویه بدهی‌های سنواتی فراهم شده است.

به گزارش گروه حکمرانی اقتصاد خبرگزاری صدا و سیما؛ محمد نوری، مدیرکل دفتر توسعه خوداظهاری سازمان امور مالیاتی کشور در برنامه امروز «روی خط خبر» شبکه خبر، با تشریح آخرین تصمیمات درباره مالیات اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل، گفت: مالیات‌ستانی ساده‌شده با هدف کاهش پیچیدگی‌ها و هزینه‌های انجام تکالیف مالیاتی برای مودیان خرد و متوسط در نظر گرفته شده است و تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم یکی از ظرفیت‌های قانونی کشور برای اجرای این شیوه به شمار می‌رود.

وی افزود: در روش مالیات‌ستانی ساده‌شده، به‌جای آنکه همه مودیان برای محاسبه مالیات عملکرد خود ملزم به نگهداری، ثبت و ارائه اسناد و مدارک متعدد باشند، مالیات مقطوع بر اساس داده‌های موجود در اختیار حاکمیت و اطلاعات مربوط به فعالیت‌های اقتصادی آنان محاسبه می‌شود.

نوری با اشاره به اینکه پذیرش مالیات مقطوع اجباری نیست، اظهار کرد: صاحبان مشاغل می‌توانند پس از مشاهده فرم تبصره ماده ۱۰۰، مالیات محاسبه‌شده را بپذیرند و پرونده مالیات عملکرد سال ۱۴۰۴ خود را تعیین تکلیف کنند یا در صورت نپذیرفتن آن، اظهارنامه مالیاتی ارائه دهند.

افزایش دقت محاسبات با استفاده از داده‌های جدید

مدیرکل دفتر توسعه خوداظهاری سازمان امور مالیاتی کشور با تأکید بر افزایش دقت محاسبات تبصره ماده ۱۰۰ در هر سال گفت: امسال از منابع اطلاعاتی جدیدی استفاده می‌شود که در سال‌های گذشته با این کیفیت در اختیار سازمان قرار نداشت.

وی با اشاره به اطلاعات مربوط به چک‌های انتقالی توضیح داد: ممکن است فردی چکی را در جریان یک معامله دریافت کند و به‌جای وصول، آن را بابت معامله دیگری به شخص ثالث انتقال دهد. در چنین شرایطی، اطلاعات چک‌های انتقالی می‌تواند در محاسبه مالیات مقطوع مؤثر باشد.

نوری ادامه داد: با توجه به استفاده گسترده‌تر از این داده‌ها در محاسبات امسال، امکان تعدیل غیرحضوری مبلغ مالیات برای مودیان پیش‌بینی شده است. به این ترتیب، اگر اطلاعات چک‌های انتقالی در محاسبه مالیات فرد اثر گذاشته باشد، مودی می‌تواند اعلام کند که بخشی از این چک‌ها مربوط به فعالیت‌های غیرتجاری او بوده است تا محاسبات مالیات مقطوع مجدداً انجام شود.

وی درباره نحوه دسترسی به فرم مالیاتی نیز گفت: ابتدا برای صاحبان مشاغل پیامک ارسال می‌شود و آنان پس از دریافت پیامک می‌توانند به درگاه سازمان امور مالیاتی کشور مراجعه کنند و فرم مربوط به پرونده مالیاتی خود را مشاهده و درباره تأیید یا عدم تأیید آن تصمیم‌گیری کنند.

نوری افزود: بارگذاری فرم‌های تبصره ماده ۱۰۰ به‌صورت تدریجی انجام می‌شود و ابتدا فرم‌های مربوط به مبالغ پایین‌تر در دسترس قرار می‌گیرد. بر اساس برنامه اعلام‌شده، فرایند بارگذاری فرم‌ها تا نیمه آبان تکمیل می‌شود.

تعدیل مالیات متناسب با آسیب‌های اقتصادی و تسهیل تقسیط

مدیرکل دفتر توسعه خوداظهاری سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به شرایط خاص اقتصادی سال گذشته گفت: سازمان امور مالیاتی برای در نظر گرفتن آسیب‌های ناشی از جنگ و حوادث دی‌ماه سال گذشته، تعدیلاتی را در محاسبه مالیات مقطوع صاحبان مشاغل پیش‌بینی کرده است.

وی افزود: این تعدیلات به‌صورت خودکار و متناسب با نوع فعالیت اقتصادی، منطقه جغرافیایی محل فعالیت و میزان تأثیرپذیری هر کسب‌وکار لحاظ شده است؛ زیرا آثار حوادث بر همه مشاغل یکسان نبوده و برخی فعالیت‌ها با کاهش فروش و برخی دیگر با افزایش تقاضا مواجه شده‌اند.

نوری همچنین از تسهیل شرایط تقسیط مالیات عملکرد سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: یکی از تغییرات امسال نسبت به سال گذشته، حذف شرط تسویه بدهی‌های سنواتی برای استفاده از امکان تقسیط مالیات است.

وی تأکید کرد: صاحبان مشاغل برای تعیین تکلیف مالیات عملکرد سال ۱۴۰۴ تا پایان آبان فرصت دارند و امسال، فارغ از اینکه بدهی‌های گذشته خود را تسویه کرده باشند یا خیر، می‌توانند از تسهیلات تقسیط مالیات سال جاری بهره‌مند شوند.