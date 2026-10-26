مسئول هیئت دختران بهشت بافق از حضور بیش از ۷۰۰ نوجوان دختر در جشن دومین سالگرد تأسیس این هیئت خبر داد و گفت: تربیت نوجوانان انقلابی و پرورش نسلی کارآمد و متعهد از اهداف اصلی فعالیت‌های فرهنگی، هنری و مهارتی این مجموعه است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد،زکی‌زاده گفت: جشن دوسالگی هیئت دختران بهشت بافق با حضور بیش از ۷۰۰ دختر ۱۲ تا ۱۸ سال برگزار شد و این مجموعه در آستانه ورود به سومین سال فعالیت خود، توسعه برنامه‌های فرهنگی و تربیتی ویژه نوجوانان را دنبال می‌کند.

وی افزود: هدف هیئت بهشت، تربیت نوجوانان انقلابی و فراهم کردن زمینه رشد و توانمندسازی آنان از طریق برگزاری برنامه‌های فرهنگی، هنری، آموزشی و مهارت‌آموزی است تا این نوجوانان در آینده بتوانند به مدیرانی کارآمد و متعهد برای کشور تبدیل شوند.

مسئول هیئت دختران بهشت بافق ادامه داد: این هیئت هر هفته روز‌های چهارشنبه برنامه‌های ثابت خود را برگزار می‌کند و دختران علاقه‌مند ۱۲ تا ۱۸ سال می‌توانند برای حضور و مشارکت در فعالیت‌های این مجموعه ثبت‌نام کنند.

زکی‌زاده با اشاره به دیگر بخش‌های جشن گفت: این مراسم به یاد شهیده افسانه عقیلا برگزار و در پایان نیز از اعضای کادر هیئت با اهدای جوایز تجلیل شد.