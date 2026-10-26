به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۴ آبان ۱۴۰۵ را می‌توانید در این خبر ببینید.

مهمترین عناوین برخی رسانه‌های جنوب شرق آسیا

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پرواز‌های فرودگاه ریاض عربستان، علیرغم حملات انصار الله از سر گرفته شد.

پس از بروز حادثه برای دو جنگنده در حال تمرین فیلیپین، چهار خلبان آن کشته شدند.

مدارس ایالت جوهور مالزی از ۲۶ اکتبر، پس از یک هفته تعطیلی به واسطه مه و دود، بازگشایی می‌شوند.

بانکوک پست

سیل در بانکوک و ۱۷ استان دیگر ادامه دارد. تعداد کشتگان از ابتدای بارندگی‌ها به ۸۳ نفر رسید.

نیو استریت تایمز

صدای انفجار در پایتخت عربستان همزمان با بازگشایی فرودگاه شنیده شد.

نتانیاهو گفت ایران ممکن است در انتخابات ما اختلال ایجاد کند.

تمپو اندونزی

ژاپن، آمریکا و کره جنوبی صادرات رآکتور‌های هسته‌ای به اندونزی را بررسی می‌کنند.

استریت تایمز

خشم ناشی از مهِ دود در مالزی، درخواست‌ها برای تحریم محصولات و پیگرد آلوده‌کنندگان را شدت بخشیده است.

اندونزی کاهش صادرات گاز از طریق خط لوله به سنگاپور را آغاز می‌کند.

مالزیا رزرو

سنگاپور پس از کاهش صادرات از سوی اندونزی، انتظار دارد طرف‌ها به تعهدات گازی خود پایبند باشند.

استار مالزی

مالزی حمله افراط‌گرایانه به کلیسایی در شهر کرک اردن را به شدت محکوم می‌کند.

میانمار، تایلند و لائوس برای مقابله با آلودگیِ مه‌دودِ فرامرزی با یکدیگر همکاری می‌کنند.

نیشن تایلند

نهاد مبارزه با فساد تایلند برای کارکنان خود در زمینه استفاده از شبکه‌های اجتماعی مقرراتی وضع کرد.

فیل استار

فیلیپین، ژاپن و آمریکا به رزمایش‌های خود در دریای فیلیپین غربی پایان دادند.

ویتنام پلاس

ویتنام به دنبال ایفای نقشی عمیق‌تر در زنجیره ارزش جهانی نیمه‌رسانا‌ها است.