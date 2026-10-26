پروازهای فرودگاه ریاض عربستان، علیرغم حملات انصار الله از سر گرفته شد.
پس از بروز حادثه برای دو جنگنده در حال تمرین فیلیپین، چهار خلبان آن کشته شدند.
مدارس ایالت جوهور مالزی از ۲۶ اکتبر، پس از یک هفته تعطیلی به واسطه مه و دود، بازگشایی میشوند.
سیل در بانکوک و ۱۷ استان دیگر ادامه دارد. تعداد کشتگان از ابتدای بارندگیها به ۸۳ نفر رسید.
صدای انفجار در پایتخت عربستان همزمان با بازگشایی فرودگاه شنیده شد.
نتانیاهو گفت ایران ممکن است در انتخابات ما اختلال ایجاد کند.
ژاپن، آمریکا و کره جنوبی صادرات رآکتورهای هستهای به اندونزی را بررسی میکنند.
خشم ناشی از مهِ دود در مالزی، درخواستها برای تحریم محصولات و پیگرد آلودهکنندگان را شدت بخشیده است.
اندونزی کاهش صادرات گاز از طریق خط لوله به سنگاپور را آغاز میکند.
سنگاپور پس از کاهش صادرات از سوی اندونزی، انتظار دارد طرفها به تعهدات گازی خود پایبند باشند.
مالزی حمله افراطگرایانه به کلیسایی در شهر کرک اردن را به شدت محکوم میکند.
میانمار، تایلند و لائوس برای مقابله با آلودگیِ مهدودِ فرامرزی با یکدیگر همکاری میکنند.
نهاد مبارزه با فساد تایلند برای کارکنان خود در زمینه استفاده از شبکههای اجتماعی مقرراتی وضع کرد.
فیلیپین، ژاپن و آمریکا به رزمایشهای خود در دریای فیلیپین غربی پایان دادند.
ویتنام به دنبال ایفای نقشی عمیقتر در زنجیره ارزش جهانی نیمهرساناها است.
مهمترین عناوین اصلی رسانههای چین
شینهوا
- حزب کمونیست چین نشست مهم کمیته مرکزی را با محور تقویت انضباط حزبی آغاز کرد.
- یوان چین در آستانه نشستهای مهم سیاستگذاری، به بالاترین ارزش خود در چهار سال گذشته در برابر دلار رسید.
- چین با گسترش محدودیتهای آمریکا بر سرمایهگذاری در فناوریهای حساس مخالفت کرد.
- رفتوآمد قطارهای باری چین و اروپا در مسیر شرقی به رکورد تازهای در سال جاری رسید.
- گزارش تازه ابتکار حکمرانی جهانی چین در نشست شیونگآن منتشر شد.
- عملیات امدادرسانی در مناطق زلزلهزده تبت ادامه دارد.
- چین گروههای تازهای از ماهوارههای سنجش از دور را به فضا فرستاد.
چاینا دیلی
- چین بر اصل چین واحد در ارتباط با تحولات دو سوی تنگه تایوان تأکید کرد.
- پکن با تلاشهای آمریکا برای گسترش محدودیتهای سرمایهگذاری در فناوری چین مخالفت کرد.
- نشست مهم کمیته مرکزی حزب کمونیست چین در پکن آغاز شد.
- یوان چین در برابر دلار به بالاترین سطح چهار سال اخیر رسید.
- سفر کیم جونگ اون به چین و عبور او از پل مرزی جدید، توجه رسانهها را به روابط پکن و پیونگیانگ جلب کرد.
- پیامدهای طوفان چامپی و اختلال در پروازها و فعالیتهای روزمره در تایوان
گلوبال تایمز
- چین به طرح آمریکا برای تشدید محدودیتهای سرمایهگذاری در فناوریهای راهبردی اعتراض کرد.
- سفر کیم جونگ اون به داندونگ و بهرهبرداری از گذرگاه جدید مرزی، نشانهای از گسترش ارتباطات چین و کره شمالی
- چین بر ضرورت اصلاح نظام حکمرانی جهانی و افزایش نقش کشورهای جنوب جهانی تأکید کرد.
- رقابت دریایی چین و آمریکا در غرب اقیانوس آرام، همزمان با تحرکات نظامی آمریکا و متحدانش در منطقه، ادامه دارد.
- اختلافات چین و ژاپن بر سر مسائل امنیتی و تحولات منطقهای همچنان از موضوعات مورد توجه رسانههای چینی است.
سیجیتیان
- نشست کمیته مرکزی حزب کمونیست چین با محور تقویت انضباط و نظارت حزبی آغاز شد.
- یوان چین در برابر دلار به بالاترین سطح چهار سال اخیر رسید.
- چین از گسترش همکاریهای بینالمللی در چارچوب ابتکار حکمرانی جهانی حمایت کرد.
- گزارش پیشرفت ابتکار حکمرانی جهانی در شیونگآن منتشر شد.
- چین بر ضرورت همکاری جهانی برای تدوین قواعد حکمرانی در حوزههایی مانند هوش مصنوعی و فضا تأکید کرد.
روزنامه مردم
- نشست کمیته مرکزی حزب کمونیست چین برای بررسی مسائل مربوط به اداره و نظارت بر حزب آغاز شد.
- چین با طرح آمریکا برای گسترش محدودیتهای سرمایهگذاری در فناوریهای حساس مخالفت کرد.
- گزارش ابتکار حکمرانی جهانی بر افزایش نقش کشورهای در حال توسعه در تصمیمگیریهای بینالمللی تأکید دارد.
- عملیات امدادی و رسیدگی به آسیبدیدگان زلزله تبت ادامه دارد.
- چین در حال توسعه ظرفیتهای ماهوارهای برای سنجش از دور و پایش زمین است.
- قطارهای باری چین و اروپا در مسیر شرقی به رکورد تازهای در سال جاری رسیدهاند.
تارنمای تلویزیون مرکزی چین
- حزب کمونیست چین نشست کمیته مرکزی را با محور پیشبرد نظارت و انضباط حزبی آغاز کرد.
- رئیسجمهور چین بر ضرورت تلاش همهجانبه برای امدادرسانی پس از زمینلرزه تبت تأکید کرد.
- چین موضع خود را درباره تقویت حکمرانی جهانی در حوزه فضا منتشر کرد.
- گزارش پیشرفت ابتکار حکمرانی جهانی در نشست شیونگآن ارائه شد.
- چین با گسترش محدودیتهای آمریکا علیه سرمایهگذاری در فناوریهای راهبردی مخالفت کرد.
خبرگزاری سرویس خبری چین
- چین با طرح جدید آمریکا برای تشدید محدودیتهای سرمایهگذاری در بخش فناوری مخالفت کرد.
- نشست کمیته مرکزی حزب کمونیست چین در پکن آغاز شد.
- یوان چین به بالاترین ارزش چهار سال اخیر در برابر دلار رسید.
- گزارش ابتکار حکمرانی جهانی بر افزایش مشارکت کشورهای جنوب جهانی در تصمیمگیریهای بینالمللی تأکید کرد.
- زلزله تبت و ادامه امدادرسانی به آسیبدیدگان
مهمترین عناوین روزنامهها و خبرگزاریهای افغانستان
خبرگزاری پژواک
ـ وزارت صحت عامه: ۳۰ داروی ضروری مورد نیاز در داخل کشور تولید میگردد.
ـ گمرک بندر کراچی صدها کانتینر کالای تاجران افغان را به لیلام (حراج)؛ گذاشته است.
ـ هزاران تن در تلآویو علیه حکومت نتانیاهو تظاهرات کردند.
ـ اوباما: جنگ ترامپ با ایران غیر ضروری بود.
ـ امضای تفاهمنامه سه ساله حمایت مالی از لیگ بزکشی و نیزهبازی افغانستان
ـ ایران از تلاشها برای رفع مشکلات صادرات به افغانستان، پاکستان و عراق خبر داد.
ـ حقانی: رویدادهای امنیتی در سراسر کشور به سطح صفر کاهش یافته است.
روزنامه اطلاعات روز
ـ تحول تاریخی در صربستان؛ جنبش دانشجویان در انتخابات پیروز شد.
ـ دو سرباز ارتش پاکستان در خیبر پختونخوا کشته شدند.
ـ فرمانده سنتکام از تنگه هرمز بازدید کرد.
روزنامه هشت صبح
ـ سرمایه بازرگانان افغانستان در حراج پاکستان؛ بهای سیاستهای طالبان را چه کسی میپردازد؟
ـ روز ملی زبان ازبکی در هیوستون آمریکا تجلیل شد.
ـ منابع: پلیس ترکیه انگشتان دست و پای شماری از مهاجران افغان را شکسته است.
ـ حوثیها مدعی حملات موشکی و پهپادی به عربستان شدند.
ـ ترامپ کشور نروژ را کثافت خانه خواند.