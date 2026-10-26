معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش، انتقال ارزش‌های انقلابی با روایت‌های واقعی را اثربخش دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ صادق حسین‌زاده ملکی، معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش در کنگره بزرگداشت ۴۹۰ شهید دانش‌آموز و ۱۱۰ شهید معلم استان گلستان با تبیین جایگاه والای شهدا در فرهنگ اسلامی، شهادت را آغاز مرحله‌ای تازه از حیات معنوی انسان دانست و اظهارکرد: براساس آموزه‌های قرآن کریم، شهدا زنده‌اند و مقام شهادت، فرصتی برای تعالی و دستیابی به مراتب والای انسانی است.

معاون فرهنگی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: یادآوری رشادت‌ها و فداکاری‌های شهدا، تنها بزرگداشت گذشته نیست، بلکه فرصتی برای شناخت مسیر حق و مسئولیت نسل امروز در ادامه راه آنان است.

وی با اشاره به آیه شریفه «وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ» افزود: در نگاه قرآن، شهادت پایان حیات نیست؛ در حالی که با مرگ انسان، پرونده اعمال او بسته می‌شود، شهدا از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند و حیات آنان در پیشگاه پروردگار ادامه دارد.

ملکی با تشریح تفاوت جایگاه شهدا با دیگر انسان‌ها از منظر آموزه‌های دینی تصریح کرد: شهادت، فرصتی برای سیر معنوی و دستیابی به مراتب والای انسانی است؛ از همین رو، در فرهنگ اسلامی شهدا جایگاهی ممتاز دارند و یاد و نام آنان می‌تواند چراغ راه زندگی دیگران باشد.

وی با نقل خاطره‌ای از دیدار یکی از عارفان با خانواده یک شهید دانش‌آموز، به جایگاه معنوی شهدا و باور به شفاعت آنان اشاره کرد و گفت: در فرهنگ دینی ما، شهدا نماد ایمان، اخلاص و فداکاری‌اند و ارتباط معنوی با سیره و آرمان‌های آنان می‌تواند به تقویت امید و پایداری در زندگی انسان‌ها کمک کند.

وی با اشاره به حضور خانواده‌های شهدا در جامعه خاطرنشان کرد: پشت هر شهید، خانواده‌ای قرار دارد که با عشق و امید فرزند خود را پرورش داده و در مسیر دفاع از میهن تقدیم کرده است؛ از این رو، تکریم خانواده‌های شهدا و انتقال پیام ایثار و فداکاری آنان به نسل جوان، مسئولیتی مهم برای نظام تعلیم‌وتربیت است.

معاون وزیر آموزش‌وپرورش در بخش دیگری از سخنان خود با بیان خاطره‌ای از دیدار دانش‌آموزان تازه‌مکلف‌شده با رهبر شهید انقلاب اسلامی، به روایت خواسته یک دختر شهید پرداخت که آرزو داشت زمینه بازگشت امام زمان (عج) فراهم شود تا پدر شهیدش نیز همراه ایشان بازگردد.

حسین‌زاده ملکی این خاطره را جلوه‌ای از پیوند عاطفی نسل نوجوان با فرهنگ شهادت دانست و تأکید کرد: انتقال ارزش‌های دینی و انقلابی به دانش‌آموزان، زمانی اثربخش است که با روایت‌های واقعی، تجربه‌های انسانی و توجه به دلبستگی‌های عمیق این نسل همراه باشد.

وی با اشاره به تقدیم ۱۱۰ شهید فرهنگی و ۴۹۰ شهید دانش‌آموز از سوی مردم استان گلستان، یادآور شد: این شهدا سرمایه‌ای ارزشمند برای تاریخ و هویت جامعه‌اند و شناخت زندگی، آرمان‌ها و فداکاری‌های آنان می‌تواند در تربیت نسلی مسئولیت‌پذیر، مؤمن و پایبند به ارزش‌های انسانی نقش‌آفرین باشد.

معاون وزیر آموزش‌وپرورش ابراز امیدواری کرد که خون شهدا زمینه‌ساز پیروزی حق بر باطل و گسترش عدالت و انسانیت باشد و نسل امروز نیز با شناخت راه شهدا، در مسیر حقیقت، اخلاق و مسئولیت‌پذیری گام بردارد.