به گزارش خبرگزاری صداوسیما، داوران مرحله نیمه‌نهایی هجدهمین دوره این رقابت‌ها در بخش‌های خواهران و برادران و رشته‌های مختلف قرآنی و هنری با هماهنگی ستاد مسابقات قرآن کریم معرفی شدند.

در بخش برادران، در رشته حفظ، حمید رضایی از استان مرکزی در شاخص تجوید، محمد مصطفی‌پور از گیلان در صحت حفظ، مهدی محمدزاده از آذربایجان شرقی در صوت، علیرضا مسیح‌پور از کهگیلویه و بویراحمد در لحن و حمیدرضا مقدسی از اصفهان در وقف و ابتدا این مسابقات را داوری می‌کنند.

در رشته دعاخوانی، اذان و مکبری، احمد لیایی از تهران، در اصول اجرا، عبدالوحید جعفرزاده از تهران در صوت، جواد رفعتی از قزوین در فصاحت، سیدمحمدهادی قاسمی از تهران در لحن و مسعود عباسی از همدان در وقف و ابتدا به‌عنوان داور حضور دارند.

علاوه بر این، داوود تک‌فلاح از البرز در تجوید، حبیب صداقت از تهران در صوت، امین رحیمی از قم در لحن و محمد جاوری از تهران در وقف و ابتدا، مسئولیت داوری این رشته را بر عهده دارند.

داوران بخش خواهران

در رشته حفظ، زهرا کشاورز از بوشهر در تجوید، سارا احسانی‌پور از ایلام در صحت حفظ، معصومه ابدی از مازندران در صوت، سمیه هیبتیان از اصفهان در لحن و هاجر حیدری از تهران در وقف و ابتدا داوری می‌کنند.

همچنین، در رشته دعاخوانی، اعظم الوندی از تهران در اصول اجرا، زهرا مهوشیان از خراسان رضوی در صوت، کبری جوانبخت از البرز در فصاحت، زینب آقایی از تهران در لحن و زینب شایگان از همدان در وقف و ابتدا به‌عنوان داور معرفی شده‌اند.

در رشته قرائت تحقیق و ترتیل بخش خواهران نیز اعظم الماسی از تهران در تجوید، نجات صحاف از تهران در صوت، مریم سمایی از البرز در لحن و معصومه آگاهی از تهران در وقف و ابتدا داوری خواهند کرد.

داوران بخش هنر قرآنی

مهدی بیات در رشته نقاشی آیات، عطاءالله یوسفی در رشته خوشنویسی آیات و مریم شریف‌زاده احتشامی در رشته قصه‌گویی قرآنی، به‌عنوان داوران این بخش معرفی شده‌اند که هر سه از استان همدان هستند.

هجدهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامتان با حضور تیم‌های قرآنی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور، از ۱۷ تا ۱۹ آبان‌ ۱۴۰۵ در همدان برگزار می‌شود.