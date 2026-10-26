به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،دیدار‌های نیمه نهایی روز دوم رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان، دیروز در سه وزن ۷۲، ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم در شهر آستانه کشور قزاقستان برگزار شد.

با برگزار دیدار‌های مرحله مقدماتی، فردین هدایتی دلاور مازندرانی به فینال راه یافت و امروز برای کسب نشان طلا به مصاف داریوش ویتک از مجارستان می‌رود.

همچنین محمدهادی ساروی در مرحله نیمه نهایی، مقابل آرتور سارگسیان دارنده مدال نقره جهان از روسیه با نتیجه ۵ بر ۱ شکست خورد و راهی دیدار رده بندی شد.

دیدار‌های رده بندی و فینال اوزان فوق از ساعت ۱۶:۳۰ دقیقه عصر امروز دوشنبه ۴ آبان در آستانه قزاقستان برگزار می‌شود.

نتایج نمایندگان کشورمان در سه وزن دوم به شرح زیر است:

در وزن ۷۲ کیلوگرم، دانیال سهرابی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۱۰ بر صفر دالن از سوئد را شکست داد. وی در دور بعد آمانتور اسماعیل‌اف از قرقیزستان را با نتیجه ۹ بر صفر مغلوب کرد و به نیمه نهایی راه یافت. سهرابی در این مرحله مقابل مینگیان گوریاف از روسیه با نتیجه ۹ بر صفر به برتری رسید و به دیدار فینال راه پیدا کرد. وی در فینال مقابل وانکزا از مجارستان قرار خواهد گرفت.

در وزن ۹۷ کیلوگرم، محمدهادی ساروی دلاور مازندرانی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم خلوئیان از ارمنستان را با نتیجه ۸ بر صفر شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۵ بر صفر از سد ویوگ از آلمان گذشت و به دیدار نیمه نهایی راه پیدا کرد. ساروی در این مرحله مقابل آرتور سارگسیان دارنده مدال نقره جهان از روسیه با نتیجه ۵ بر ۱ شکست خورد و راهی دیدار رده بندی شد.

در وزن ۱۳۰ کیلوگرم، فردین هدایتی دلاور مازندرانی در دور اول فریدریکاس از لیتوانی را با نتیجه ۴ بر صفر شکست داد. وی در دور دوم با نتیجه ۸ بر صفر سیرلیبای از قزاقستان را شکست داد و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. هداتی در این مرحله با نتیجه ۹ بر صفر جیانگ از چین را مغلوب کرد و به نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله مقابل الیاس کوسمانن از فنلاند با نتیجه ۹ بر صفر به پیروزی رسید و راهی دیدار نهایی شد. هدایتی در فینال مقابل داریوش ویتک از مجارستان کشتی خواهد گرفت.

برنز جهان بر گردن کشتی گیر مازندرانی

دیدار‌های فینال و رده بندی روز نخست رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان؛ عصر دیروز در چهار وزن ۵۵، ۶۰، ۷۷ و ۸۲ کیلوگرم در شهر آستانه کشور قزاقستان برگزار شد که علی اسکو کشتی گیر مازندرانی وزن ۷۷ کیلوگرم به نشان برنز دست یافت.

نتایج نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:

در وزن ۵۵ کیلوگرم، پیام احمدی پس از استراحت در دور اول، در دور بعد در مقابل نوری از آمریکا با نتیجه ۱۰ بر ۱ به برتری رسید و راهی یک چهارم نهایی شد. احمدی در این مرحله لالیت از هند را با نتیجه ۹ بر صفر شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. وی در این مرحله مقابل ایسخار کوربایف از قزاقستان با نتیجه ۷ بر ۱ به پیروزی رسید و راهی دیدار نهایی شد. احمدی در فینال مقابل الدانیز عزیزلی قهرمان جهان از آذربایجان با نتیجه ۳ بر ۱ شکست خورد و به مدال نقره رسید.

در وزن ۶۰ کیلوگرم، علی احمدی‌وفا پس از استراحت در دور اول، در مرحله بعد با نتیجه ۹ بر ۱ عبدالمحمد پاپی از آلمان را شکست داد و به یک چهارم نهایی راه پیدا کرد. وی در این مرحله در مقابل رضوان آرنات از رومانی با نتیجه ۸ بر صفر به پیروزی رسید و راهی نیمه نهایی شد. احمدی وفا در این مرحله مقابل علیشیر گانیف نایب قهرمان جهان از ازبکستان با نتیجه ۸ بر ۳ به پیروزی رسید و راهی فینال شد. وی در فینال مقابل کوتو گومی از ژاپن در حالی که با نتیجه ۷ بر ۱ پیش بود با ضربه فنی مغلوب شد و به مدال نقره بسنده کرد.

در وزن ۷۷ کیلوگرم، علی اسکو دلاور مازندرانی در دور نخست با نتیجه ۱۱ بر صفر چپائوسکاس از لیتوانی را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۱۲ بر ۱ یریسکلدی مکساتبک اولو از قرقیزستان را مغلوب کرد و به یک چهارم نهایی راه پیدا کرد. وی در این مرحله با نتیجه ۵ بر ۱ روبرت فریتش از مجارستان را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. اسکو در این مرحله مقابل سانان سلیمان‌اف نایب قهرمان جهان از آذربایجان با نتیجه ۲ بر صفر مغلوب شد و به دیدار رده بندی راه پیدا کرد. وی در این مرحله با نتیجه ۴ بر ۳ مقابل نکیبوف از ازبکستان به پیروزی رسید و برنزی شد.

در وزن ۸۲ کیلوگرم، غلامرضا فرخی پس از استراحت در دور نخست، در مرحله دوم زولتان لوای دارنده مدال نقره جهان از مجارستان را با نتیجه ۶ بر صفر و ضربه فنی شکست داد. وی در ادامه در مقابل میهایل برادو از مولداوی با نتیجه ۹ بر صفر به برتری رسید و راهی نیمه نهایی شد. فرخی در این مرحله مقابل گادژیف از روسیه با نتیجه ۳ بر ۳ به پیروزی رسید و سومین فینالیست ایران لقب گرفت. وی در دیدار نهایی مقابل ساری‌چیچک از ترکیه با نتیجه ۵ بر ۱ به پیروزی رسید و طلایی شد.