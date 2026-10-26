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فرماندارمشگین شهر گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از ۱۲۴ هزار متر مربع در معابر روستایی آسفالت ریزی شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مهدی بخشی، فرماندار شهرستان مشکینشهر اظهار کرد: از ابتدای امسال با تلاش دهیاران، پیگیری بخشداران و همت بنیاد مسکن شهرستان و استان، ۱۲۴ هزار مترمربع آسفالتریزی در ۲۱ روستا انجام شده است.
وی با اشاره به گستردگی این اقدامات افزود: خوشبختانه این طرحها در همه پنج بخش شهرستان مشکینشهر اجرا شده و آسفالتریزی معابر روستایی نقش مهمی در بهبود تردد و رفاه اهالی روستاها ایفا میکند.
فرماندار شهرستان مشکینشهر با اشاره به اعتبار هزینهشده ادامه داد: اعتبار هزینهشده برای اجرای این پروژهها توسط دهیاریها و بنیاد مسکن، ۱۵۰ میلیارد تومان بوده است.
بخشی در پایان یادآور شد: توسعه زیرساختهای روستایی از اولویتهای شهرستان مشکینشهر است و تلاش میشود با همکاری دهیاریها و بنیاد مسکن، روند آسفالتریزی معابر روستایی در سایر روستاها نیز با جدیت ادامه یابد.