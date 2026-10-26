مأموران پلیس آگاهی شهرستان پیشوا در عملیاتی سریع و هوشمندانه، تنها دو ساعت پس از وقوع یک نزاع دسته‌جمعی منجر به قتل، موفق شدند قاتل و سه نفر از ضاربین را شناسایی و دستگیر کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردارشهرام امیریان گفت: در پی وقوع یک فقره نزاع دسته جمعی که منجر به قتل یک نفر شد، مأموران پلیس آگاهی شهرستان پیشوا با حضور میدانی، اقدامات تخصصی و پیگیری‌های مستمر را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: در نتیجه اقدامات سریع و هوشمندانه مأموران پلیس آگاهی پیشوا، کمتر از دو ساعت پس از وقوع حادثه، چهار نفر از ضاربین و افراد حاضر در صحنه، از جمله قاتل، شناسایی و دستگیر شدند.

فرمانده نیروی انتظامی ویژه شرق استان تهران با اشاره بر اینکه متهمان پس از بازجویی به جرم ارتکابی اعتراف کردند تاکید کرد:پس از تشکیل پرونده متهمان برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و روانه زندان شدند.