سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان رازو جرگلان گفت: درخت ارس چندصدساله در بخش غلامان شهرستان رازو جرگلان که به دلیل حفاری‌های غیرمجاز در آستانه تخریب قرار داشت، پس از پیگیری و اقدام فوری میراث‌فرهنگی نجات یافت و احیا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، احسان براتی گفت: این اثر طبیعی و کهنسال پس از دریافت گزارش مردمی و بازتاب خبری موضوع، در دستور کار پیگیری قرار گرفت و کارشناسان میراث‌فرهنگی به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: پس از انتشار گزارش‌های مردمی و رسانه‌ای مبنی بر حفاری‌های غیرمجاز دورتا دور درخت ارس چندصدساله در بخش غلامان که حیات این اثر طبیعی را به خطر انداخته بود، بلافاصله در محل حاضر شدیم.

براتی افزود: با تلاش‌های صورت‌گرفته، تمام حفاری‌های ایجادشده در اطراف درخت پر شد و محوطه پیرامونی آن به‌طور کامل تسطیح و ایمن‌سازی شد تا خطر از بین رفتن این درخت ارزشمند برطرف شود.

درختان ارس کهنسال به عنوان میراث طبیعی و زیستی منطقه اهمیت ویژه‌ای دارند و صیانت از آنها نیازمند مشارکت همگانی اهالی و نظارت مستمر دستگاه‌های مسئول است.