مراسم رونمایی از تمثال مبارک شهدای دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه میناب و مسابقه نقاشی با موضوع ایثار و شهادت، در آموزشگاه پسرانه هدف شهرستان تنکابن برگزارشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها)، مراسم رونمایی از تمثال مبارک شهدای دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه میناب و مسابقه نقاشی با موضوع ایثار و شهادت، در آموزشگاه پسرانه هدف شهرستان تنکابن برگزارشد.

خیرالله رزم دیده مسؤل برگزاری مسابقه نقاشی گفت:این برنامه با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و آشنایی نسل نوجوان با آرمان‌های والای شهدا برگزار شد و تلاش می‌شود ارزش‌های دینی و انقلابی در میان دانش‌آموزان نهادینه شود.

وی افزود: اجرای چنین برنامه‌هایی در راستای اهداف سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش، فرهنگ ایثار، فداکاری و شهادت بیش از پیش در میان دانش‌آموزان تقویت شود.

در پایان مسابقه به نفرات اول تا سوم هدایایی به رسم یادبود اهداشد.