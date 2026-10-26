مسابقات بوکس کیش، گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش، با حضور ۳۴ بوکسور در رده‌های سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان برگزار شد و نفرات برتر معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مسابقات بوکس کیش، گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش با هدف توسعه رشته بوکس و شناسایی استعداد‌های ورزشی برگزار شد.

اروین گل‌کار در وزن ۳۰ کیلوگرم، امیرعلی داوری در وزن ۴۰، امیرحسین ره‌ریش در وزن ۴۵، سامان باقرزاده در وزن ۵۵ و امیررضا اصغری در وزن ۶۰ در رده نونهالان رتبه های نخست را کسب کردند.

ایلیا کهریزی در وزن ۵۰ کیلوگرم، سجاد رستمی در وزن ۵۵، آرتین محسن‌زاده در وزن ۶۰، علیرضا احمدوند در وزن ۶۵، متین جمعه‌زاده در وزن ۷۰ و علی گودرزی در وزن ۸۵ در رده نوجوانان قهرمان شدند.

مهدی سالاری در وزن ۶۰ کیلوگرم، امیر پالایی ۶۵، مرتضی بصیرت ۷۰، محمدطا‌ها ناصری ۷۵، مهیار رستمی‌نسب ۸۵ و ماهان توفیق وزن مثبت ۹۰ کیلوگرم رتبه های نخست را کسب کردند.

معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش در پایان مسابقات به نفرات برتر حکم ورزشی و جایزه اهدا کرد.