به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی گفت: با توجه به مهلت ارسال و ثبت صورت‌حساب‌های الکترونیکی در سامانه مؤدیان، همچنین مهلت قانونی واکنش خریدار به صورتحساب‌های صادره در سامانه مذکور، ادارات امور مالیاتی موظف‌اند در مورد مؤدیانی که حداکثر تا پایان روز یکشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات بر ارزش افزوده دوره مالیاتی تابستان سال ۱۴۰۵ از طریق سامانه مؤدیان اقدام می کنند، ترتیبی اتخاذ کنند که جریمه‌های موضوع ماده (۳۷) قانون مذکور نسبت به تاخیر در پرداخت مالیات محاسبه شده در خلاصه عملکرد ذخیره شده تا تاریخ یاد شده ۱۰۰ درصد بخشیده شود.

کریمدادی افزود: بازه زمانی دریافت فهرست معاملات موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم از طریق تکمیل فرم الکترونیکی (جزئیات اطلاعات معاملات) اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده در کارپوشه سامانه مؤدیان برای فصل تابستان ۱۴۰۵ تا پایان روز یکشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ افزایش می‌یابد.

وی گفت: آخرین مهلت تکمیل «جزئیات اطلاعات معاملات» از طریق بارگذاری فایل، تا پایان روز شنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۵ بوده و در تاریخ ۲۴ آبان ۱۴۰۵ تکمیل «جزئیات اطلاعات معاملات» از طریق ورود اطلاعات به صورت موردی فراهم خواهد بود.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی افزود: با توجه به مراتب فوق، ادارات امور مالیاتی موظف‌اند در مورد مؤدیانی که حداکثر تا پایان این تاریخ نسبت به ذخیره نهایی مندرجات خلاصه عملکرد مالیات بر ارزش افزوده دوره مالیاتی تابستان سال ۱۴۰۵ از طریق سامانه مؤدیان اقدام می کنند ترتیبی اتخاذ کنند که جریمه‌های موضوع بند (ب) ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مربوط به مالیات بر ارزش افزوده محاسبه شده در خلاصه عملکرد ۱۰۰ درصد بخشیده شود.