به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، غلامرضا کاظمیان معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی در آیین تکریم و معارفه مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی گفت: با وجود اینکه این استان تنها یک درصد از جمعیت کل کشور را تشکیل می‌دهد، اما ۵ درصد از افتتاحات مسکن کشور را به خود اختصاص داده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی و معماری با اشاره به ظرفیت‌ها و چالش‌های حوزه مسکن و شهرسازی استان بر ضرورت ارتقای وضعیت ارتباط‌پذیری و اتصال‌پذیری خراسان شمالی در حوزه‌های جاده‌ای، ریلی و هوایی تأکید کرد.

غلامرضا کاظمیان افزود: در بحث مسکن و شهرسازی برای شکل‌گیری فضا‌های اشتغال باید تلاشی مضاعف صورت گیرد و این رسالت خطیر بر عهده اداره کل راه و شهرسازی است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی نیز در این نشست با اشاره به چالش ساخت‌وساز‌های غیرمجاز که تمامی کشور با آن دست‌به‌گریبان است افزود: باید از تغییر کاربری‌های غیرقانونی به‌شدت اجتناب شود.

علوی‌مقدم ساماندهی طرح‌های توسعه شهری، توجه به تطبیق این طرح‌ها با نیاز‌های واقعی مردم، نوسازی بافت‌های فرسوده و بازآفرینی شهری را از مهم‌ترین مطالبات استان برشمرد و گفت: نگاه اداره کل راه و شهرسازی باید محله‌محور باشد و اقدامات بر اساس نیازسنجی دقیق اهالی هر محله اجرایی شود چرا که بسیاری از طرح‌ها تاکنون تنها روی کاغذ مانده و به مرحله عملیاتی شدن نرسیده‌اند که این روند نیازمند اصلاح و تسریع است.

در پایان از تلاش‌های سید علی میرکریمی تقدیر و رامین الماسی به عنوان مدیرکل و رئیس شورای هماهنگی امور راه و شهرسازی استان منصوب شد.