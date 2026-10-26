رئیس انجمن ملی صنایع پلیمر ایران گفت: مشکل اصلاح سهمیه‌های خرید از بورس کالا هنوز حل نشده است و برخی از افرادی که تولیدکننده واقعی نیستند از بورس کالا خرید می‌کنند و در بازار آزاد می‌فروشند.

سعید ترکمان در مصاحبه با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما افزود: رقابت‌ها در بورس کالا تشدید شده است و هنوز برخی افراد، مواد اولیه را از بورس می‌خرند و در بازار آزاد به تولیدکننده‌ها می‌فروشند، وزارت صمت قول داده است که با همکاری انجمن‌های تخصصی این موضوع را حل کند.

وی گفت: میزان تولید در صنایع پایین دستی پتروشیمی هنوز به شرایط قبل از جنگ بازنگشته است، اما نسبت به ماه‌های نخست سال، وضعیت تولید در صنایع پایین دستی بهتر شده است.

ترکمان افزود: با توجه به افزایش نرخ‌های جهانی، شرکت‌های عرضه کننده، قیمت پایه محصولات خود را در بورس افزیش داده‌اند و هر هفته شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم.

رئیس انجمن ملی صنایع پلیمر ایران گفت: ماده اولیه پی وی سی بیشترین تقاضا را در کشور دارد و بالاترین رقابت در بورس کالا هم برای پی وی سی شکل می‌گیرد، البته بخشی از نیاز صنایع پایین دست هم از طریق واردات تامین می‌شود.