به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی المسیره، سرتیپ یحیی سریع سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن اعلام کرد: نیرو‌های مسلح یمن با استعانت به خداوند متعال دو عملیات نظامی ویژه با استفاده از تعدادی موشک بالستیک انجام داده و به مراکز و انبار‌های تسلیحاتی دشمن در منطقه صلاح الدین در استان عدن و منطقه الوهط در استان لحج حمله کردند.

وی افزود: به لطف خدا این حملات دقیق بود و ده‌ها کشته و مجروح در میان مزدوران سعودی بر جای گذاشت و تعدادی از خودرو‌ها و انبار‌های اسلحه آنها که تحت نظارت افسر سعودی بدر الحربی بود، منهدم شد و در آتش سوخت.