به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی مطراوی بیان کرد: حوالی ساعت ۸ صبح امروز، یک واحد مسکونی در طبقه چهارم یک ساختمان پنج طبقه واقع در خیابان یک عامری منطقه کوی ملت اهواز بعد از وقوع انفجار گاز شهری دچار حریق گسترده شد.

او گفت: علت وقوع حادثه در دست بررسی است.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز اظهار کرد: تخلیه کامل ساکنان ساختمان انجام شده و سه نفر بر اثر این حادثه مصدوم شدند که به مراکز درمانی اعزام شدند.

روز جمعه هفته گذشته نیز بر اثر انفجار گاز در یک واحد چهار طبقه در منطقه مهدیس اهواز چهار نفر مصدوم شدند.