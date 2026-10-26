فرماندار شهرستان قرچک با اعلام اختصاص ۱۶۰ میلیارد تومان اعتبار برای سال جاری، دستور داد در بودجه سال آینده، تکمیل طرح‌های جاری پیش‌نیاز آغاز هرگونه پروژه جدید باشد و تحقق مصوبات کمیته برنامه‌ریزی به عنوان معیار اصلی ارزیابی عملکرد مدیران دستگاه‌های اجرایی لحاظ شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این جلسه، فهرست اعتبارات، تخصیص‌ها و اقدامات انجام‌شده ادارات و همچنین الزامات قانونی و شاخص‌های توزیع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال ۱۴۰۵ نیز مورد گفتگو و بررسی قرار گرفت.

فرماندار شهرستان قرچک از اختصاص ۱۶۰ میلیارد تومان اعتبار برای شهرستان در سال جاری خبر داد و اظهار کرد این رقم در طول سال قابل افزایش خواهد بود.

علی محمد اسلامی با اشاره به اعتبار ۱۲۸ میلیارد تومانی سال گذشته و تخصیص ۲۰۰ میلیارد تومان، بر ضرورت پیگیری مستمر منابع و استفاده مؤثر از اعتبارات تأکید کرد.

نماینده عالی دولت وفاق ملی در شهرستان قرچک، تحقق مصوبات کمیته برنامه‌ریزی را از معیارهای ارزیابی عملکرد مدیران شهرستان برشمرد و خواستار ارائه گزارش منظم دستگاه‌ها به فرمانداری شد.

وی با تأکید بر اینکه تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام باید در اولویت کار ادارات قرار گیرد و پس از آن زمینه اجرای پروژه‌های جدید فراهم شود، پیگیری مستمر روند پیشرفت طرح‌ها را ضروری دانست.

در ادامه، وضعیت پروژه‌های نیمه‌تمام به‌صورت موردی و به تفکیک هر اداره و دستگاه اجرایی بررسی شد.