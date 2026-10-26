پویش دانش‌آموزی «برپا» با شعار «بگو تا بیدار شوند» فراخوان داد تا دانش‌آموزان ایرانی با تولید ویدئو‌های یک‌دقیقه‌ای، حوادث و رخداد‌های اخیر بر معلمان و دانش‌آموزان میناب را به گوش دانش‌آموزان سراسر جهان برسانند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، پویش دانش‌آموزی «برپا» با هدف رساندن پیام دانش‌آموزان ایرانی به دانش‌آموزان سراسر جهان، فراخوان مشارکت در تولید آثار فرهنگی و هنری را منتشر کرده است.

در این پویش، دانش‌آموزان می‌توانند با استفاده از زبان، هنر و خلاقیت خود، در قالب ویدئو‌های یک‌دقیقه‌ای، خطاب به یک دانش‌آموز یا جمعی از دانش‌آموزان جهان، درباره آنچه بر دانش‌آموزان و معلمان میناب گذشته است، سخن بگویند و آنان را به بی‌تفاوت نبودن در برابر بی‌عدالتی و خشونت دعوت کنند.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، آثار منتخب این پویش از شبکه‌های تلویزیونی سیما منتشر خواهد شد.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند عدد ۱ را به شماره ۳۰۰۰۰۷ ارسال کنند. همچنین اطلاعات پویش از طریق کانال «برپا» در شبکه شاد به نشانی shad.ir/barpa_stu در دسترس است.