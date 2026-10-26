به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سید وحید موسویان دادستان مرکز استان گفت: ساعت ۱۵:۱۹ روز یکم آبان ۱۴۰۵، یک فقره قتل عمد با سلاح گرم در خیابان هشتم عدل شهر یاسوج رخ داد که پس از اطلاع از حادثه، موضوع در دستور کار شعبه کشیک بازپرسی دادسرای مرکز استان قرار گرفت.

موسویان افزود: با حضور بازپرس کشیک در محل وقوع جرم، مشخص شد علی یاری‌خواه، فرزند نقدعلی، در پی مشکلات خانوادگی، توسط یکی از بستگان خود با سلاح گرم هدف قرار گرفته و در داخل خودروی شخصی خود در خیابان جان باخته است.

دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر اینکه این حادثه ارتباطی با حرفه وکالت مقتول نداشته است، تصریح کرد: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد درگیری منجر به قتل، ناشی از اختلافات خانوادگی بوده و با مسائل صنفی وکالت یا پرونده‌های قضایی مقتول ارتباطی نداشته است.

موسویان ادامه داد: بلافاصله پس از اطلاع از وقوع حادثه، دستورات قضایی لازم برای شناسایی و دستگیری متهم یا متهمان، حفظ صحنه جرم، انتقال جسد به پزشکی قانونی و آغاز تحقیقات تخصصی صادر شد.

وی بیان کرد: مکاتبات قضایی لازم با دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط نیز برای همکاری در شناسایی و دستگیری متهمان انجام شده است.

بر اساس اعلام دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد، متهم تاکنون دستگیر نشده و خود را نیز به مرجع قضایی معرفی نکرده است.