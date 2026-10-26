سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی از دستیابی چهار پیام‌رسان بومی «ایتا، بله، سروش‌پلاس و روبیکا» به حدنصاب بی‌سابقه ۱۱۰۰ میلیارد بازدید در شش ماهه نخست امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، حسین دلیریان، سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی، در نشست خبری اعلام ارزیابی عملکرد پیامرسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی بومی در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۵، گفت: بر اساس گزارش‌های تحلیل روند «رادار فضای مجازی»، عملکرد پیام‌رسان‌های ایرانی در نیمه نخست سال جاری بسیار درخشان بوده است.

وی با اشاره به اینکه پیش‌بینی چنین آماری پیش از این دشوار بود، گفت: چهار پیام‌رسان ایتا، بله، سروش‌پلاس و روبیکا در شش ماهه نخست امسال، رکورد تاریخی ۱۱۰۰ میلیارد بازدید را ثبت کرده‌اند.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی دلیل این اقبال عمومی را ترکیبی از زیرساخت‌های فراهم شده، سیاست‌گذاری‌های حمایتی و همت نخبگان و جوانان ایرانی دانست.



دلیریان همچنین به تغییر رفتار کاربران اشاره کرد و افزود: امروزه کاربران ایرانی در پیام‌رسان‌های بومی تنها به ارسال پیام بسنده نمی‌کنند؛ بلکه فعالیت‌های گسترده‌ای از جمله خرید و فروش در فروشگاه‌های آنلاین مبتنی بر پیام‌رسان و استفاده از طیف وسیعی از خدمات دیجیتال را در این سکو‌ها انجام می‌دهند.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی در پایان با ابراز امیدواری درباره ادامه این روند، تأکید کرد: برای دستیابی به آمار‌های بالاتر در سال آینده، نیاز به تقویت زیرساخت‌ها، حمایت‌های مستمر و اجرای دقیق ماموریت‌ها توسط مجریان در مرحله اجرایی است.