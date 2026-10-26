به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ عبدالکریم آخوند جاور از ۲۲ فروردین ۱۳۸۷ با حکم آیت الله سید کاظم نورمفیدی نماینده ولی فقیه در استان به امامت امام جمعه اهل سنت گنبدکاووس منصوب شده بود.

آخوند جاور ۱۸ سال در سنگر امامت نماز جمعه اهل سنت گنبدکاووس همواره منادی وحدت و اتحاد امت اسلامی بود.

الحاج عبدالکریم آخوند جاور متولد ۱۳۳۷ و فارغ التحصیل حوزه علمیه نعمانی گمیشان بود و سالها به عنوان مدرس مدرسه علمیه جمیلیه به تعلیم طلاب علوم دینی مشغول بود.

مرحوم الحاج عبدالکریم آخوند جاور از روحانیون با سابقه کاروان های حج و زیارت استان گلستان بود.

وی پس از سال ها تحمل بیماری در گرگان دعوت حق را لبیک گفت.

مراسم تشییع و اقامه نماز پیکر مرحوم حاج عبدالکریم آخوند جاور، امروز دوشنبه ۴ آبان‌ماه ۱۴۰۵، از ساعت ۱۵ در مصلای اهل‌سنت شهرستان گنبدکاووس برگزار خواهد شد.