پخش زنده
امروز: -
بیشترین حوادث منجر به عملیات امداد و نجات یک هفته گذشته کشور در مازندران بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سازمان امدادونجات جمعیت هلالاحمر کشور در گزارشی با اشاره به ثبت ۵۱۲ حادثه در یک هفته گذشته کشور، از صدرنشینی استانهای مازندران، گلستان و اصفهان در آمار حوادث خبر داد و اعلام کرد: بخش قابلتوجهی از خدمات امدادی به مصدومان حوادث ترافیکی و آسیبدیدگان حوادث جوی اختصاص داشته است.
در این گزارش با اشاره به بیشترین فراوانی حوادث در استانهای کشور آمده است: مازندران با ۵۴ حادثه، گلستان با ۴۶ حادثه و اصفهان با ۴۴ حادثه، بیشترین حوادث را در به خود اختصاص دادند.
از نظر شمار مصدومان، استان اصفهان با ۱۰۵ نفر، گلستان با ۸۸ نفر و آذربایجان غربی با ۸۱ نفر در رتبههای نخست قرار گرفتند، همچنین بیشترین انتقال مصدومان به مراکز درمانی در استانهای مازندران با ۵۷ نفر، گلستان با ۴۴ نفر و اصفهان با ۴۰ نفر ثبت شد.
بیشترین خدمات درمان سرپایی در حوادث نیز در استان اصفهان با ۱۵ نفر و استانهای مازندران، سمنان و فارس، هرکدام با سه نفر، گزارش شده است.
همچنین استان گلستان با ۳۸ حادثه، استانهای اصفهان و مازندران هرکدام با ۳۷ حادثه و آذربایجان غربی با ۳۰ حادثه، بیشترین تعداد حوادث ترافیکی را داشتند و بیشترین انتقال مصدومان به مراکز درمانی مربوط به استانهای مازندران با ۴۶ نفر، گلستان با ۴۰ نفر و اصفهان با ۳۳ نفر بود.