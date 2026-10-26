به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر کشور در گزارشی با اشاره به ثبت ۵۱۲ حادثه در یک هفته گذشته کشور، از صدرنشینی استان‌های مازندران، گلستان و اصفهان در آمار حوادث خبر داد و اعلام کرد: بخش قابل‌توجهی از خدمات امدادی به مصدومان حوادث ترافیکی و آسیب‌دیدگان حوادث جوی اختصاص داشته است.

در این گزارش با اشاره به بیشترین فراوانی حوادث در استان‌های کشور آمده است: مازندران با ۵۴ حادثه، گلستان با ۴۶ حادثه و اصفهان با ۴۴ حادثه، بیشترین حوادث را در به خود اختصاص دادند.

از نظر شمار مصدومان، استان اصفهان با ۱۰۵ نفر، گلستان با ۸۸ نفر و آذربایجان غربی با ۸۱ نفر در رتبه‌های نخست قرار گرفتند، همچنین بیشترین انتقال مصدومان به مراکز درمانی در استان‌های مازندران با ۵۷ نفر، گلستان با ۴۴ نفر و اصفهان با ۴۰ نفر ثبت شد.

بیشترین خدمات درمان سرپایی در حوادث نیز در استان اصفهان با ۱۵ نفر و استان‌های مازندران، سمنان و فارس، هرکدام با سه نفر، گزارش شده است.

همچنین استان گلستان با ۳۸ حادثه، استان‌های اصفهان و مازندران هرکدام با ۳۷ حادثه و آذربایجان غربی با ۳۰ حادثه، بیشترین تعداد حوادث ترافیکی را داشتند و بیشترین انتقال مصدومان به مراکز درمانی مربوط به استان‌های مازندران با ۴۶ نفر، گلستان با ۴۰ نفر و اصفهان با ۳۳ نفر بود.

