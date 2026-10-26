به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، فضل ابوطالب عضو دولت یمن در حساب کاربری خود در ایکس نوشت: ۹۵ درصد از شهر تعز تحت کنترل صنعا قرار دارد و مردم در امور روزمره، مشاغل، وظایف و تجارت خود، در وضعیتی بسیار بهتر از دوران سلطه شبه نظامیان سعودی زندگی می‌کنند.

در اینجا خبری از ظلم، تجاوز، تحقیر، به حاشیه راندن، باجگیری یا باند‌های سرقت و غارت نیست، همه در امنیت و آرامش زندگی می‌کنند.

وی در پست دیگری افزود: درست است آنها هزاران حساب کاربری، کانال و وب سایت دارند، اما اینها چیزی از واقعیت را تغییر نخواهند داد.

نبرد در تعز میان ارتش یمن و در پشت سر آن، فرزندان تعز و ملت یمن، در برابر مزدوران نظامی سعودی است، در صف مقدم آنها شبه نظامیان حزب فساد (حزب اصلاح) و نیرو‌های تکفیری قرار دارند که وفاداری به سعودی آنها را گرد هم آورده و در تلاشند کشور را به عربستان سعودی تسلیم کنند.