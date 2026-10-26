مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از اجرای طرح شناسه‌دار کردن کارت‌های اضطراری در ۲۵۰ جایگاه سوخت پایتخت خبر داد و گفت: هدف از این طرح، شناسایی مصرف‌های غیرعادی است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، کرامت ویس‌کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: طرح شناسه‌دار کردن کارت اضطراری جایگاه‌ها، با هدف شناسایی مصرف‌های غیرعادی در ۲۵۰ جایگاه سوخت پایتخت در حال اجراست.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه طرح در حال گذراندن مراحل آزمایشی خود است ممکن است مشکلاتی مثل اختلال در سامانه وجود داشته باشد که در حال بر طرف کردن آن هستیم.

گزارش از رضا شفیعی خبرنگار صداوسیما