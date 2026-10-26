به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، علی رحیمی تصریح کرد: در راستای تسهیل فرآیند نوسازی ناوگان تاکسیرانی و فراهم کردن زمینه مناسب‌تر برای متقاضیان، مبلغ تسهیلات نوسازی خودروهای سمند سورن و جک J۴ از یک میلیارد تومان به رقم یک‌ونیم میلیارد تومان افزایش یافت.

وی با بیان اینکه این افزایش تسهیلات می‌تواند مورد استفاده متقاضیان واجد شرایط قرار گیرد، افزود: آن دسته از متقاضیانی که پیش‌تر فرآیند ثبت‌نام برای دریافت تسهیلات نوسازی را انجام داده‌اند، اما تاکنون پیش‌فاکتور خودروی موردنظر را از شرکت خودروساز دریافت نکرده‌اند، در صورت تمایل به استفاده از مبلغ جدید تسهیلات، می‌توانند برای بررسی وضعیت پرونده و پیگیری مراحل مربوطه به واحد تسهیلات اداره نوسازی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران مراجعه کنند.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران خاطرنشان کرد: بیش از ۵۰ درصد خودروهای تاکسی شهر تهران فرسوده هستند و بر همین اساس سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران در جدید ترین سبد نوسازی خودرو خود تعداد ۱۰۰۰دستگاه خودرو جک جی ۴ را به منظور نوسازی در نظر گرفته است که پیشتر خودروهای جی۷، آیون، b۵۱۱ و سمند سورن در سبد نوسازی ناوگان تاکسیرانی شهر تهران قرار داشته است.