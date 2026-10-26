فرماندار زرند گفت : سطح زیر کشت زعفران در زرند ۴۵۰ هکتار است و پیش‌بینی می‌شود امسال یک‌هزار و ۵۷۵ کیلوگرم زعفران خشک برداشت شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان هم‌زمان با فصل برداشت زعفران در شهرستان زرند، پیش‌بینی می‌شود امسال یک‌هزار و ۵۷۵ کیلوگرم زعفران خشک از ۴۵۰ هکتار مزارع این شهرستان برداشت شود؛ محصولی ارزشمند که علاوه بر ظرفیت اقتصادی، نقش مهمی در ایجاد اشتغال فصلی و تنوع‌بخشی به فعالیت‌های کشاورزی منطقه دارد.

همت ایزدی، فرماندار زرند، با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی این شهرستان اظهار کرد: سطح زیر کشت زعفران در زرند ۴۵۰ هکتار است و پیش‌بینی می‌شود امسال یک‌هزار و ۵۷۵ کیلوگرم زعفران خشک برداشت شود.

وی افزود: فصل برداشت زعفران از پانزدهم مهرماه آغاز شده و تا سی‌ام آبان‌ماه ادامه دارد. متوسط عملکرد تولید این محصول ۳٫۵ کیلوگرم در هکتار برآورد شده و هر هکتار به‌طور میانگین ۲۱۰ کیلوگرم گل زعفران تولید می‌کند.

فرماندار زرند با اشاره به ظرفیت اشتغال‌زایی این محصول تصریح کرد: برداشت و فرآوری زعفران در سطح شهرستان حدود ۸ هزار و ۱۰۰ نفرروز اشتغالزایی ایجاد می‌شود که نشان‌دهنده نقش این محصول در ایجاد اشتغال فصلی و رونق اقتصادی خانوار‌های کشاورز است.

ایزدی با اشاره به کم آبی منطقه توسعه کشت محصولات اقتصادی و متناسب با شرایط اقلیمی را از راهکار‌های افزایش بهره‌وری و تقویت بخش کشاورزی دانست.