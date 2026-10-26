به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، عبدالرضا میر گفت: اجرای خطوط کمکی آبرسانی، اصلاح شبکه‌های فرسوده، رفع حوادث و انسداد‌های شبکه و تقویت تجهیزات تأسیسات از مهم‌ترین اقدامات این امور در راستای کاهش مشکلات آبرسانی مناطق روستایی بوده است.

وی افزود: به منظور مدیریت توزیع آب در روستا‌های بخش مرکزی هیرمند خط انتقال فرعی به قطر ۴۰۰ میلی‌متر در محل سه راه سنجرانی به خط اصلی زهک به هیرمند اتصال داده شد. همچنین با اجرای ۴۱۰۰ متر لوله‌گذاری خطوط انتقال و توسعه شبکه به قطر ۱۶۰ و ۱۱۰ میلی‌متر تنش آبی روستا‌های شادب جمالزهی، علی نمرودی و طاووس مرتفع شد.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان هیرمند ادامه داد: اصلاح و توسعه شبکه توزیع در روستای شهید بهشتی با پیشرفت ۹۰ درصد و در روستای کرق شاهجان با پیشرفت ۵۰ درصد در حال اجراست، همچنین با انجام عملیات اجرای زیرگذر به طول ۶۰ متر در محدوده کانال رنده و اصلاح روگذر موجود ۹ روستا در این محدوده رفع تنش شد.

میر با اشاره به اقدامات مستمر در بخش بهره‌برداری و نگهداری تأسیسات بیان کرد: شست‌وشوی مخزن هزار مترمکعبی شهر دوست‌محمد و مخزن ۱۵ هزار مترمکعبی شهر قرقری، شست‌وشوی ۴۰۰ کیلومتر از خطوط فرعی منطقه، رفع ۱۷ مورد انسداد شبکه توزیع روستا و اصلاح ۲۰ مورد از حوضچه‌ها تعویض و شیرآلات معیوب از دیگر اقدامات انجام‌شده است.

وی افزود: برای بهبود فشار و پایداری آبرسانی، دو دستگاه الکتروپمپ ابتدای شبکه توزیع روستا‌های کرکوه و علی نمرودی نصب و همچنین به منظور توزیع مناسب آب هفت مورد کلکتور بر روی مخازن هوایی اجرا شد. همچنین به منظور حفظ کیفیت آب و اطمینان از توزیع مناسب کلر در شبکه‌های توزیع دو دستگاه کلرزن بین‌راهی در روستا‌های جانی‌میلک و قرقری به بهره‌برداری رسید.

میر در تشریح اقدامات حوزه خدمات مشترکین اظهار کرد: در این مدت ۱۶۹ فقره انشعاب جدید به فروش رسیده و ۱۹۳ انشعاب غیرمجاز شناسایی شده است. از این تعداد، ۱۲۲ انشعاب به مجاز تبدیل و ۳۳ پرونده نیز به مراجع قضایی ارجاع شده است.

وی تأکید کرد: اجرای طرح‌های اصلاح و توسعه شبکه، رسیدگی مستمر به حوادث و نگهداری اصولی از تأسیسات، در کنار ساماندهی انشعابات، از محور‌های اصلی فعالیت امور آب و فاضلاب شهرستان هیرمند برای افزایش پایداری خدمات آبرسانی و کاهش مشکلات مشترکان به شمار می‌رود.