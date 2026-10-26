فراخوان مسابقه عکس و فیلم کوتاه حیات‌وحش اصفهان؛ ویژه محیط‌بانان و همیاران محیط‌زیست استان اصفهان منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ به گزارش پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست اصفهان، عکاسان و فیلم سازان می‌توانند آثار خود را تا ششم آبان ماه به از طریق شبکه پیام رسان بله با پیوند ble.ir/join/ArgmkCALBJ بفرستند.

این مسابقه در بخش‌های عکس و فیلم کوتاه، با دوربین حرفه‌ای و تلفن با موضوع‌های گونه‌های جانوری، زیستگاه‌ها و تعامل انسان و حیات‌وحش در استان اصفهان است.

عکس‌ها و فیلم‌های رسیده به دبیرخانه در دو بخش حرفه‌ای و آماتور داوری خواهد شد و شرکت کنندگان این بخش ملزم خواهند بود که هنگام ارسال آثار به بخشی که در آن شرکت می‌کنند شامل عکس یا فیلم کوتاه، اشاره کند.

عکاسان می‌توانند آثار خود را به صورت تک عکس یا مجموعه عکس ارسال کنند.

هر عکاس می‌تواند حداکثر سه اثر تک عکس در قالب فرمت JPG و یک فیلم کوتاه ارائه نماید (به صورت فایل). ویرایش و ادیت عکس‌ها در محدوده کادربندی و تنظیم رنگ و نور بدون مانع است و هرگونه دستکاری که ماهیت عکس را تغییر داده باشد مجاز نیست.

شرکت کنندگان از درج اطلاعات اضافی شامل نام، لوگو، امضا، تاریخ، کادر رنگی و ... روی فایل ارسالی خودداری کنند.

از میان شرکت‌کنندگان ۸ نفر از برگزیدگان در آیین قدردانی در آستانه ۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵ لوح سپاس و هدایای ارزشمند دریافت می‌کنند.

به مناسبت ۸ آبان روز ملی محیط‌بان، اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان، مسابقه فرهنگی هنری روایت حیات‌وحش اصفهان را برگزار می‌کند.