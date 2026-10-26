به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس مرکز بهداشت شهرستان کاشان گفت: در این مدت ۵۱۲ مورد بیماریابی در مراکز خدمات جامع سلامت انجام و نمونه افراد مشکوک برای بررسی و آزمایش‌های تکمیلی به مرکز خدمات جامع سلامت مسلم‌بن‌عقیل ارسال شده است.

حمیدرضا وجگانی با اشاره به علائم هشداردهنده سل، سرفه طولانی‌مدت، تب، تعریق شبانه، کاهش وزن بی‌دلیل و بی‌اشت‌هایی را از نشانه‌های این بیماری دانست و بر مراجعه به مراکز خدمات جامع سلامت برای تشخیص به‌موقع تأکید کرد.

وی افزود: سل با تشخیص صحیح و مصرف منظم دارو‌های تجویزشده قابل درمان است و تکمیل دوره درمان در بهبودی بیمار و جلوگیری از انتقال بیماری به دیگران نقش مهمی دارد.