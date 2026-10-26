فرمانده انتظامی شهرستان ساری از دستگیری سارق اماکن دولتی و اعتراف او به ۴ فقره سرقت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، فرمانده انتظامی شهرستان ساری گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت از اماکن دولتی در این شهرستان، موضوع در دستورکار مأموران پایگاه آگاهی ساری قرار گرفت.

سرهنگ علی قیصری ادامه داد: مأموران پس از انجام اقدامات سارق را شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضائی در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند.

وی تصریح کرد: این سارق سابقه دار درتحقیقات تکمیلی پلیس به ۴ فقره سرقت از اماکن دولتی این شهرستان اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان در پایان با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد، از شهروندان خواست: توصیه‌های پلیس را در جهت پیشگیری از سرقت جدی گرفته و در صورت مشاهده و یا اطلاع از هر گونه موارد مشکوک، مراتب را با تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.