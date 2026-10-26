به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، استاندار آذربایجان‌غربی در بازدید از غار آبی سهولان مهاباد با تأکید بر ضرورت اجرای طرح‌های توسعه‌ای بر پایه مطالعات کارشناسی، افزود: در برنامه توسعه سهولان، علاوه بر حفاظت از ظرفیت‌های طبیعی، ایجاد زیرساخت‌های خدماتی و رفاهی برای ارائه خدمات بهتر به گردشگران مورد توجه قرار دارد.

رضا رحمانی همچنین با بیان اینکه پس از تکمیل مطالعات و نهایی شدن طرح، عملیات اجرایی با سرعت و به‌صورت مرحله‌بندی شده آغاز خواهد شد، خاطرنشان کرد: این مسیر با بهره‌گیری از تجربه طرح‌های توسعه‌ای مجموعه‌هایی همچون آرامگاه شمس تبریزی و تپه حسنلو دنبال می‌شود. استاندار آذربایجان‌غربی با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های گردشگری برای توسعه اقتصادی منطقه گفت: توسعه زیرساخت‌های گردشگری غار سهولان می‌تواند علاوه بر افزایش جذابیت این مقصد برای گردشگران داخلی و خارجی، زمینه رونق کسب‌وکار‌های محلی، ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش درآمد جوامع پیرامونی را فراهم کند.



غار سهولان با تالاب‌های زیرزمینی، دالان‌های شگفت‌انگیز و امکان قایق‌سواری در دل آب‌های زلال، از جاذبه‌های گردشگری مهاباد است. توسعه گردشگری سهولان می‌تواند در رونق کسب‌وکار‌های محلی، ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش درآمد مردم منطقه نقش موثری داشته باشد و سهم مهاباد را در گردشگری داخلی و بین‌المللی ارتقا دهد.