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مطالعات طرح توسعه غار آبی تاریخی سهولان مهاباد با همکاری مراکز دانشگاهی آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، استاندار آذربایجانغربی در بازدید از غار آبی سهولان مهاباد با تأکید بر ضرورت اجرای طرحهای توسعهای بر پایه مطالعات کارشناسی، افزود: در برنامه توسعه سهولان، علاوه بر حفاظت از ظرفیتهای طبیعی، ایجاد زیرساختهای خدماتی و رفاهی برای ارائه خدمات بهتر به گردشگران مورد توجه قرار دارد.
رضا رحمانی همچنین با بیان اینکه پس از تکمیل مطالعات و نهایی شدن طرح، عملیات اجرایی با سرعت و بهصورت مرحلهبندی شده آغاز خواهد شد، خاطرنشان کرد: این مسیر با بهرهگیری از تجربه طرحهای توسعهای مجموعههایی همچون آرامگاه شمس تبریزی و تپه حسنلو دنبال میشود. استاندار آذربایجانغربی با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای گردشگری برای توسعه اقتصادی منطقه گفت: توسعه زیرساختهای گردشگری غار سهولان میتواند علاوه بر افزایش جذابیت این مقصد برای گردشگران داخلی و خارجی، زمینه رونق کسبوکارهای محلی، ایجاد فرصتهای شغلی و افزایش درآمد جوامع پیرامونی را فراهم کند.
غار سهولان با تالابهای زیرزمینی، دالانهای شگفتانگیز و امکان قایقسواری در دل آبهای زلال، از جاذبههای گردشگری مهاباد است. توسعه گردشگری سهولان میتواند در رونق کسبوکارهای محلی، ایجاد فرصتهای شغلی و افزایش درآمد مردم منطقه نقش موثری داشته باشد و سهم مهاباد را در گردشگری داخلی و بینالمللی ارتقا دهد.