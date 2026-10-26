­تالار صنعتی و معدنی بورس کالای ایران امروز دوشنبه (۴ آبان ۱۴۰۵)، میزبان عرضه، ۵۷۹ هزار و ۱۳۵ تن انواع محصول در تالار‌های مختلف بورس کالای ایران است.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ امروز ۴۰۰ هزار و ۸۷۷ تن محصول شامل ۲۱۱ هزار تن کلینکر، ۱۴۵ هزار و ۴۰۸ تن سیمان، ۴۱ هزار و ۸۴۰ تن قیر، یک هزار و ۵۰۸ تن مواد شیمیایی، ۶۰۰ تن روغن و ۵۲۱ تن عایق رطوبتی در تالار صادراتی کیش عرضه می‌شود.

تالار صنعتی و معدنی هم میزبان عرضه ۹۰ هزار و ۴۹ تن محصول شامل ۸۱ هزار و ۶۴۰ تن فولاد، ۵ هزار و ۲۰۰ تن آلومینیوم، ۲ هزار و ۲۸۵ تن مس و ۹۲۴ تن تیشو است.

در تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی هم قرار است ۷۹ هزار و ۸۲۹ تن محصول عرضه شود. در این تالار قرار است ۳۰ هزار تن وکیوم باتوم، ۲۰ هزار و ۸۷۲ تن مواد پلیمری، ۱۲ هزار و ۷۰۰ تن گوگرد، ۸ هزار تن لوب کات، ۴ هزار و ۲۱۲ تن فرآورده‌های نفتی، ۳ هزار و ۸۹۶ تن روغن، ۱۰۰ تن مواد شیمیایی و ۴۹ تن قیر عرضه شود.

در تالار فرعی هم ۸ هزار و ۳۸۰ تن فولاد، مواد پلیمری، فرآورده‌های نفتی و MDF روی میز فروش می‌رود.