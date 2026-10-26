آمار تلفات ناشی از برق‌گرفتگی در استان همدان، نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۰ درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مدیرکل پزشکی قانونی همدان از جان‌باختن یک فرد ۴۷ ساله بر اثر برخورد با کابل‌های برق فشار قوی حین چیدن گردو در نهاوند خبر داد و گفت: در این حادثه این مرد به دلیل رعایت نکردن فاصله ایمنی و نزدیک شدن ابزار کار به کابل‌های برق فشار قوی برخورد کرد.

محمد مالمیر افزود: جریان شدید برق فشار قوی از دست وی وارد و پس از عبور از بدن از ناحیه پا خارج شد که این گذر جریان برق موجب ایست قلبی-تنفسی، سوختگی‌های شدید در نواحی مختلف بدن و در نهایت جان‌باختن این فرد شد.

او تاکید کرد: هشت نفر از شهروندان استان، نیمه نخست سال جاری بر اثر برق‌گرفتگی جان خود را از دست دادند که این آمار در زمان مشابه سال گذشته پنج نفر بوده است.

مدیرکل پزشکی قانونی همدان با بیان اینکه از آغاز فصل گردوتکانی تاکنون پنج نفر بر اثر سقوط از درختان گردو جان باختند تصریح کرد: آمار‌ها نشان می‌دهد بیشتر این حوادث تلخ و صدمات جبران‌ناپذیر در شهرستان‌های نهاوند، ملایر و همدان به وقوع پیوسته است.

محمد مالمیر افزود: بیشتر درختان کهنسال و بلندقامت گردو در مجاورت خطوط انتقال برق قرار دارد و در این میان استفاده از چوب‌های بلند خیس یا گردوتکانی در محیط‌های مرطوب، مقاومت الکتریکی را به شدت کاهش داده و چوب را به یک رسانای قوی برق تبدیل می‌کند که کوچک‌ترین نزدیک‌شدن آن به حریم کابل‌های فشار قوی، منجر به جهش جریان برق و بروز حادثه مرگبار می‌شود.