رئیس سازمان بسیج اساتید کشور در حکمی محمدرضا جلیلی، عضو هیئت علمی دانشگاه ملی مهارت را به عنوان معاون فرهنگی و اجتماعی این سازمان منصوب کرد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در حاشیه جلسه شورای معاونین سازمان بسیج اساتید کشور، مراسم تکریم و معارفه معاون فرهنگی و اجتماعی این سازمان برگزار شد و محمدرضا جلیلی به‌عنوان معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بسیج اساتید کشور معرفی شد.

همچنین در این مراسم، از خدمات و اقدامات قاسم جعفری در دوره تصدی این مسئولیت قدردانی به عمل آمد.

محمدرضا جلیلی معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بسیج اساتید کشور شد/تأکید بر تقویت جبهه علمی و فرهنگی اساتید، تعمیق هویت اسلامی ـ ایرانی و ارتقای نقش‌آفرینی استادان در عرصه تربیتی و اجتماعی

محمدرضا جلیلی، عضو هیات علمی دانشگاه ملی مهارت، از مدیران و فعالان حوزه‌های فرهنگی، تربیتی و دانشگاهی است که سوابق متعددی در عرصه مدیریت فرهنگی و فعالیت‌های علمی و پژوهشی دارد. معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ملی مهارت، معاونت اردویی و راهیان نور سازمان بسیج اساتید کشور و ریاست بسیج اساتید دانشگاه ملی مهارت از جمله سوابق اجرایی وی است.

وی همچنین سابقه عضویت در میز سبک زندگی شورای عالی انقلاب فرهنگی، عضویت در کمیسیون توسعه پژوهش قرآنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دبیر کنگره ملی شهید طهرانی‌مقدم و مشاور تعلیم و تربیت سازمان بسیج اساتید را در کارنامه خود دارد.

محمدرضا جلیلی معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بسیج اساتید کشور شد/تأکید بر تقویت جبهه علمی و فرهنگی اساتید، تعمیق هویت اسلامی ـ ایرانی و ارتقای نقش‌آفرینی استادان در عرصه تربیتی و اجتماعی

جلیلی در حوزه علمی و فرهنگی نیز مؤلف کتاب‌هایی از جمله «نقش دانشمندان ایرانی در شکوفایی تمدن اسلامی»، «بررسی جایگاه زن در خانواده و اجتماع در اسلام و یهودیت» و «قرآن‌پژوهی؛ آداب، حکمت و آثار تلاوت» است.

با آغاز مسئولیت دکتر جلیلی، پیگیری مأموریت‌های ابلاغ‌شده در حکم انتصاب، از جمله تقویت فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی متناسب با مأموریت‌های سازمان، توسعه برنامه‌های تربیتی و فرهنگی در محیط‌های دانشگاهی، تدوین سبک زندگی استادی و ارتقای مشارکت و نقش‌آفرینی استادان در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی، در کانون توجه معاونت فرهنگی و اجتماعی قرار خواهد داشت.