به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرعامل سد و نیروگاه کارون۳، سازمان آب و برق خوزستان گفت: اتصال واحد‌های ۳ و ۴ این نیروگاه، به شبکه سراسری برق کشور پس از تعمیر و بازرسی های سالیانه انجام شد.

آرمان جعفری با اشاره به اهمیت نیروگاه کارون ۳ در تأمین برق پایدار و کنترل فرکانس شبکه در زمان اوج مصرف، تصریح کرد: تعمیرات سالیانه این واحد‌ها با برنامه‌ریزی دقیق و رعایت استاندارد‌های تخصصی نیروگاه‌های برق‌آبی، در هشت حوزه تخصصی مکانیک و هیدرومکانیک، برق، ابزار دقیق، کالیبراسیون، پایش وضعیت، کنترل پایداری و تجهیزات پست ۴۰۰ کیلوولت انجام شد.

او هدف از اجرای اقدامات پیشگیرانه را افزایش قابلیت اطمینان و راندمان تجهیزات، کاهش هزینه‌های تعمیر و نگهداری و کمک به پایداری شبکه سراسری برق کشور اعلام کرد.

سد و نیروگاه کارون ۳ در استان خوزستان و در ۲۸ کیلومتری شرق شهرستان ایذه بر روی رودخانه کارون ساخته شده است.