معرفی داوران هفته دوم لیگ برتر فوتسال بانوان
اسامی داوران قضاوت کننده در دیدارهای هفته دوم لیگ برتر فوتسال بانوان مشخص شد.
سه شنبه ۵ آبان
پالایش نفت اصفهان – مس رفسنجان
ربابه سادات رضوی – مریم دهشت – زهرا عبدالهی – فرانک باقرزاده – اعظم حسینی
ناظر: شهرزاد ملکی
استقلال ایران – گلبرگ تاکستان
الهام مبارکی – سمیه طاهری – رضوان سروری – فاطمه جباری – معصومه جافری
ناظر: فرشته شجاعی
پلی وایتال دلیجان – پالایش نفت آبادان
سمیه یدی – آنیسا اسحاقی – نازنین پاک نعمت – سمانه میرصانع – پریا سلیمانی
ناظر: فاطمه علیپور
سپاهان – تکنیک برتر بابلسر
معصومه مولایی – زینب عرب زاده – مریم ناصری – عاطفه میرزا علیان – کلثوم آوخی
ناظر: الهه مولادوست
فولاد هرمزگان – ابومسلم خراسان رضوی
فرزانه مهبودی – فاطمه رحیمی – کبری چاشتی – هانیه سالاری – نگار کرمی
ناظر: مهدیه رشیدی رنجبر
نور ملارد – پارسه رکان
سیده نسیم موسوی – سیده مینا میرفلاح – زهرا علی اکبرزاده – مهشاد اکبری – ریحانه طلیقی
ناظر: فاطمه کمندی