به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، نادریان با اشاره به اهمیت نظارت بر کیفیت نهاده‌های گیاه‌پزشکی گفت: در بررسی‌ها سموم وارداتی آماده مصرف نمونه‌برداری شد و خط تولید حشره‌کش‌ها نیز مورد بررسی قرار گرفت تا زمینه ارزیابی کیفیت محصولات و انطباق آنها با ضوابط و مقررات مربوط فراهم شود.

وی افزود: کنترل کیفی سموم وارداتی و بررسی فرآیند تولید، از برنامه نظارتی در راستای اطمینان از رعایت الزامات فنی و استاندارد‌های تعیین‌شده در تولید و عرضه نهاده‌های گیاه‌پزشکی است و نتایج آزمایش نمونه‌های برداشت‌شده در ارزیابی انطباق این محصولات با ضوابط مربوط مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران تاکید کرد: نظارت بر کیفیت سموم و رعایت الزامات فنی در تولید و عرضه نهاده‌های گیاه‌پزشکی، علاوه بر حمایت از کشاورزان و ارتقای بهره‌وری تولید، در کاهش آثار نامطلوب زیست‌محیطی مصرف سموم، حفظ سلامت محصولات کشاورزی و تحقق کشاورزی پایدار نیز اهمیت دارد.