کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی از احتمال وقوع بارش‌های پراکنده در شمال غرب و شرق استان برای امروز و فردا (۴ و ۵ آبان) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی استان گفت: با توجه به عبور موج ضعیفی از تراز میانی جو استان امروز و فردا علاوه بر افزایش ابر در برخی نقاط افزایش سرعت وزش باد و احتمال وقوع بارش پراکنده در استان وجود دارد، این احتمال برای شمال غرب و شرق استان پیش بینی شده است.

لطفی افزود: از نظر دمایی تغییر عمده‌ای نداریم ضمن اینکه برای چهارشنبه و پنجشنبه کاهش نسبی دمای هوا پیش بینی می‌شود.

صبح امروز سربیشه با کمینه دمای دو درجه سلسیوس و روز گذشته دهسلم نهبندان با ۳۱ درجه سلسیوس گرمترین ایستگاه استان ثبت شد.

نوسانات دما در ۲۴ ساعت گذشته در مرکز استان هم بین ۸ و ۲۵ درجه ثبت شد.