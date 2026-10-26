مدیرکل خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران از نشاندار شدن حدود ۱۶۵ هزار نفر برای بهره‌مندی از خدمات درمان ناباروری و شناسایی و نشاندار شدن حدود سه میلیون نفر در صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مریم آزادی، مدیرکل خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران، هم‌زمان با هفته ملی بیمه سلامت، با اشاره به گستردگی پوشش بیمه‌ای این سازمان اظهار کرد: تقریباً نیمی از جمعیت کشور تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند که بخش عمده آنان در صندوق روستاییان و عشایر، صندوق سایر اقشار، بیمه کارکنان دولت و بیمه همگانی عضویت دارند و از خدمات مختلف سرپایی و بستری بهره‌مند می‌شوند.

وی با بیان اینکه هر فرد در سازمان بیمه سلامت تحت پوشش یکی از صندوق‌های بیمه‌ای قرار می‌گیرد، افزود: افراد بدون پوشش بیمه‌ای می‌توانند با مراجعه به سامانه شهروندی سازمان بیمه سلامت ایران، دفاتر پیشخوان طرف قرارداد یا ادارات کل بیمه سلامت استان‌ها برای برخورداری از پوشش بیمه‌ای اقدام کنند.

آزادی درباره فرایند ثبت‌نام افراد فاقد بیمه گفت: متقاضیان با ورود به سامانه شهروندی سازمان بیمه سلامت و ثبت مشخصات هویتی خود می‌توانند پس از احراز هویت، مراحل برقراری پوشش بیمه‌ای را انجام دهند. این فرایند در صورت تکمیل شرایط لازم، در همان لحظه انجام می‌شود.

وی ادامه داد: حق بیمه افراد در دهک‌های یک تا پنج درآمدی به‌صورت رایگان محاسبه می‌شود و افراد در دهک‌های بالاتر، متناسب با میزان درآمد و وسع مالی خود، حق بیمه پرداخت می‌کنند. مبلغ حق بیمه نیز برای هر فرد مشمول پرداخت، به‌صورت جداگانه محاسبه می‌شود و ثبت‌نام در قالب خانوار صورت می‌گیرد.

مدیرکل خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به خدمات قابل ارائه به بیمه‌شدگان اظهار کرد: بیمه‌شدگان می‌توانند مطابق ضوابط و تعهدات بیمه‌ای از خدمات بستری و سرپایی در مراکز درمانی طرف قرارداد و همچنین در موارد پیش‌بینی‌شده از خدمات مراکز غیرطرف قرارداد استفاده کنند.

پوشش ۹۰ درصدی تعرفه دولتی درمان ناباروری

آزادی با اشاره به حمایت سازمان بیمه سلامت از زوجین نابارور گفت: این سازمان با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، خدمات متنوعی را در حوزه‌های مختلف ارائه می‌دهد که یکی از مهم‌ترین آنها، پوشش خدمات درمان ناباروری و کمک‌باروری است.

وی افزود: در صورت مراجعه زوجین نابارور به مراکز دولتی، ۹۰ درصد تعرفه دولتی خدمات تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد. در مراکز عمومی غیردولتی، از جمله مراکز وابسته به جهاد دانشگاهی، ۹۰ درصد تعرفه عمومی غیردولتی و در مراکز خصوصی، ۶۰ درصد تعرفه بخش خصوصی پوشش داده می‌شود. این حمایت‌ها خدمات سرپایی و بستری را شامل می‌شود.

مدیرکل خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به پوشش دارو‌های مرتبط با درمان ناباروری تصریح کرد: ۷۷ قلم داروی مرتبط با درمان ناباروری تحت پوشش بیمه قرار دارد که ۹۰ درصد هزینه آنها مطابق ضوابط مربوط پرداخت می‌شود. همچنین خدمات تخصصی، فوق‌تخصصی، کمک‌باروری و خدمات آماده‌سازی مرتبط با درمان ناباروری، بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی شورای عالی بیمه، در تعهد سازمان بیمه سلامت قرار دارند.

وی ادامه داد: تاکنون حدود ۱۶۵ هزار نفر در حوزه درمان ناباروری نشاندار شده‌اند تا بتوانند از خدمات درمان ناباروری و کمک‌باروری استفاده کنند. همچنین سازمان بیمه سلامت با ۱۴۸ مرکز در این زمینه قرارداد دارد و زوجین واجد شرایط می‌توانند از خدمات این مراکز بهره‌مند شوند.

شناسایی و نشاندار شدن سه میلیون نفر در صندوق بیماران خاص و صعب‌العلاج

آزادی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج اظهار کرد: تاکنون حدود سه میلیون نفر در این صندوق شناسایی و نشاندار شده‌اند و امکان استفاده از خدمات پیش‌بینی‌شده برای آنان فراهم شده است.

وی افزود: در مجموع، ۱۳۳ گروه از بیماران خاص و صعب‌العلاج مشمول این صندوق هستند که برای ۶۹ گروه از آنها بسته‌های خدمتی از سوی وزارت بهداشت ابلاغ شده است. این بسته‌ها شامل خدمات سرپایی و بستری، گفتاردرمانی، کاردرمانی، فیزیوتراپی، دارو و سایر خدمات مرتبط می‌شود.

مدیرکل خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران با بیان اینکه کاهش پرداخت از جیب بیماران از اهداف اصلی این صندوق است، گفت: میزان پرداخت از جیب بیماران، بسته به نوع بیماری و خدمت دریافتی، متفاوت است؛ به‌گونه‌ای که در برخی خدمات، پرداخت بیمار تقریباً به صفر می‌رسد و در برخی دیگر، سهم پرداختی بیمار حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد است.

وی ادامه داد: برای ۱۷ گروه بیماری نیز خدمات بستری تحت پوشش قرار دارد که این خدمات در مراکز دولتی و دانشگاهی، مطابق ضوابط مربوط، تقریباً به‌صورت رایگان ارائه می‌شود. حمایت صندوق پس از محاسبه تعهدات بیمه پایه و بیمه تکمیلی اعمال می‌شود و بیماران واجد شرایط می‌توانند از حمایت‌های پیش‌بینی‌شده بهره‌مند شوند.

امکان حمایت از بیماران در موارد خارج از بسته‌های خدمتی

آزادی درباره حمایت از بیمارانی که در مراکز غیرطرف قرارداد خدمات درمانی دریافت می‌کنند یا بیماری آنها هنوز بسته خدمتی مشخصی ندارد، توضیح داد: این افراد می‌توانند مدارک و مستندات خدمات دریافتی خود را به ادارات کل بیمه سلامت استان‌ها ارائه کنند تا پس از بررسی و احراز شرایط، از حمایت‌های پیش‌بینی‌شده در این زمینه بهره‌مند شوند.

وی خاطرنشان کرد: سقف حمایت از محل اعتبارات خارج از ضوابط در سال جاری، طبق اعلام صورت‌گرفته، تا ۱۰۰ میلیون تومان است و بهره‌مندی از آن به ارائه مستندات و تأیید شرایط بر اساس ضوابط مربوط بستگی دارد.

آزادی در پایان بر نقش سازمان بیمه سلامت در گسترش پوشش بیمه‌ای و حمایت از بیماران، به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر، تأکید کرد.