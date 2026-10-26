عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، گفت: در شرایطی که نوسانات نرخ ارز بر افزایش هزینه‌های تولید، اثر می‌گذارد، بانک مرکزی باید با سیاست‌های حمایتی و تسهیلات هدفمند، امکان دسترسی تولیدکنندگان واقعی به منابع مالی مورد نیاز برای خرید مواد اولیه را فراهم کند.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ اردوان اکبرپور، درباره اثر نوسانات نرخ ارز بر هزینه‌های تولید، افزود: تغییرات شدید نرخ ارز، هزینه تامین مواد اولیه را افزایش می‌دهد و فعالیت تولیدکنندگان را با دشواری مواجه می‌کند.

وی گفت: بانک مرکزی در چنین شرایطی باید با سیاست‌های حمایتی و تسهیلات هدفمند، امکان دسترسی تولیدکنندگان واقعی به منابع مالی مورد نیاز برای خرید مواد اولیه را فراهم کند.

وی افزود: حمایت از تولید باید به‌گونه‌ای طراحی شود که منابع مالی لازم به راحتی در اختیار واحد‌های تولیدی فعال و تولیدکنندگان واقعی قرار گیرد و به افزایش فعالیت‌های غیرمولد منجر نشود.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، ادامه داد: بی تردید تسهیل تامین منابع مالی و دسترسی به مواد اولیه می‌تواند از اختلال در روند تولید جلوگیری کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: قطعا بانک مرکزی باید در شرایط کنونی توجه به رفع نیاز‌های مالی تولیدکنندگان به منظور افزایش تولید را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد.