به گفته فرماندار چابهار با تسریع در تکمیل شبکه‌های گازرسانی و آماده‌سازی ایستگاه‌های تقلیل فشار، تلاش می‌کنیم تا پایان سال جاری زمینه بهره‌مندی شهروندان چابهار از گاز شهری فراهم شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، علیرضا نورا گفت: با وجود محدودیت‌های موجود، طرح گازرسانی چابهار بدون توقف ادامه دارد و هم‌اکنون بیش از ۱۰۰ نیروی فنی و اجرایی در مراحل اول و دوم این طرح مشغول فعالیت هستند.

وی افزود: تاکنون ۲۵۵ کیلومتر شبکه گازرسانی در مرحله نخست اجرا شده و شبکه‌های اجراشده در سطح شهر آزمایش و آماده‌سازی شده‌اند. همچنین مرحله دوم طرح در محدوده گلشهر به پیشرفت ۸۱ درصدی رسیده و عملیات تکمیلی آن با سرعت در حال انجام است.

فرماندار چابهار با اشاره به پیشرفت ۸۲ تا ۸۸ درصدی عملیات ساختمانی چهار ایستگاه تقلیل فشار گاز گفت: تجهیزات مکانیکی سه ایستگاه نصب و برای تزریق گاز آماده شده‌اند و اتصال ایستگاه نخست به خط اصلی گاز نیز تا پایان آذرماه در برنامه اجرایی قرار دارد.

نورا همچنین از برنامه‌ریزی برای تحویل گاز به جایگاه CNG چابهار در آذرماه خبر داد و بر ضرورت هماهنگی شرکت گاز و شهرداری در اجرای حفاری‌های شهری، ترمیم معابر و رفع موانع اجرایی برای تسریع در تکمیل پروژه تأکید کرد.

وی با دعوت از شهروندان برای ثبت‌نام و خرید اشتراک گاز تصریح کرد: مردم با مراجعه به مراجع رسمی شرکت گاز و پیگیری مراحل دریافت انشعاب، زمینه اتصال منازل و واحد‌های تجاری خود به شبکه گاز شهری را فراهم کنند تا پس از آغاز گازرسانی، امکان بهره‌مندی آنان از این خدمت فراهم شود.

معاون استاندار و فرماندار ویژه چابهار در پایان تأکید کرد: هدف‌گذاری مجموعه اجرایی شهرستان، تکمیل زیرساخت‌ها و فراهم‌سازی شرایط ورود گاز شهری به چابهار تا پایان سال جاری است؛ اقدامی مهم که می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای رفاه شهروندان و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی شهرستان داشته باشد.