دادستانی تهران در پی برگزاری رویدادی تحت عنوان «نمایشگاه آرت فیر تهران» در مجتمع تجاری ایران‌مال که با رعایت نکردن موازین قانونی و شرعی همراه بود، ضمن تشکیل پرونده قضایی، علیه عوامل و دست‌اندرکاران آن اعلام جرم کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عوامل و دست‌اندرکاران برگزاری «نمایشگاه آرت فیر تهران» در ایران‌مال که با رعایت نکردن موازین قانونی و شرعی همراه بود، از سوی دادستانی تهران به دادسرا احضار شدند و وبگاه بلیط‌فروشی و حساب کاربری برگزارکننده رویداد در فضای مجازی مسدود شد.

با ورود دادستانی تهران، علاوه بر اعلام جرم علیه عوامل و دست‌اندرکاران، وبگاه بلیط‌فروشی و حساب کاربری برگزارکننده رویداد در فضای مجازی مسدود شد.

این گزارش همچنین حاکی است؛ متهمان برای اخذ توضیحات به دادسرا احضار شده‌اند.