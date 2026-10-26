بر اساس دستور استاندار، مقرر شد کارگروه ویژه‌ای با هدف شناسایی و جلوگیری از حفر چاه‌های غیرمجاز تشکیل شود و اقدامات لازم برای حفاظت از منابع آب این زون را پیگیری کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای یزد در حاشیه نشست شورای آب استان که به ریاست استاندار یزد و سایر اعضای این شورا در موزه آب یزد برگزار شد، از تشکیل کارگروه ویژه برای شناسایی و جلوگیری از حفر چاه‌های غیرمجاز در زون یزدگرد خبر داد.

جواد محجوبی گفت: با توجه به اهمیت راهبردی این محدوده در تأمین آب شرب شهر یزد، بر اساس دستور استاندار، مقرر شد کارگروه ویژه‌ای با هدف شناسایی و جلوگیری از حفر چاه‌های غیرمجاز، به‌ویژه در محدوده فعالیت‌های گلخانه‌ای، کشاورزی و صنعتی، تشکیل شود و اقدامات لازم برای حفاظت از منابع آب این زون را پیگیری کند.



وی با اشاره به اینکه حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد آب مورد نیاز شهر یزد از این محدوده تأمین می‌شود، افزود: در این جلسه، روند تغییرات کمی و کیفی منابع آب این زون طی حدود ۲۵ سال گذشته و عوامل مؤثر بر کاهش ظرفیت و افت کیفیت آن مورد بررسی قرار گرفت.

محجوبی ادامه داد: با توجه به کاهش کمیت و افت کیفیت منابع آب این محدوده طی ۲۵ سال گذشته، صیانت از این زون راهبردی و تأمین پایدار آب شرب شهر یزد، نیازمند اقدامات جدی و هماهنگ است.

ساماندهی قنوات متروکه و مقابله با تخلیه فاضلاب

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای یزد، یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده در این نشست را بررسی وضعیت قنوات متروکه در شهرستان‌های اردکان، میبد و یزد عنوان کرد و گفت: تخلیه فاضلاب انسانی در برخی از این قنوات، علاوه بر ایجاد مخاطرات زیست‌محیطی و بهداشتی، خطر ریزش و بروز مشکلات ایمنی را نیز به همراه دارد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در شهرستان اردکان با محوریت مردم محلی و همراهی دستگاه‌های مسئول، تصریح کرد: تجربه موفق این شهرستان در ساماندهی این معضل، با ارائه گزارش از سوی مسئولان مربوطه مورد توجه قرار گرفت و مقرر شد این تجربه به‌عنوان الگویی برای سایر شهرستان‌های دارای شرایط مشابه مورد استفاده قرار گیرد.

محجوبی تأکید کرد: بهره‌گیری از مشارکت مردم و همکاری دستگاه‌های اجرایی می‌تواند در کاهش مخاطرات ناشی از تخلیه فاضلاب در قنوات متروکه و حفاظت از محیط‌زیست و منابع آب استان نقش مؤثری داشته باشد.

سامانه ۳۱۰۷۷ راه ارتباطی مردم برای گزارش چاه‌های غیرمجاز

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای یزد در ادامه با تأکید بر نقش مشارکت عمومی در صیانت از منابع آب زیرزمینی استان، از شهروندان خواست اطلاعات خود درباره چاه‌های غیرمجاز را از طریق سامانه تلفنی ۳۱۰۷۷ به شرکت آب منطقه‌ای یزد اعلام کنند.

وی خاطرنشان کرد: گزارش‌های مردمی، به‌ویژه درباره چاه‌های غیرمجاز فعال در محیط‌های بسته صنعتی و گلخانه‌ای، می‌تواند به شناسایی تخلفات و تقویت اقدامات حفاظتی کمک کند.

محجوبی در پایان با تأکید بر ضرورت حفاظت از منابع آب به‌عنوان سرمایه‌ای بین‌نسلی، گفت: صیانت از منابع آب و تضمین پایداری تأمین آب شرب، نیازمند همکاری مستمر دستگاه‌های مسئول و مشارکت آگاهانه مردم است تا بتوانیم آینده‌ای پایدارتر برای استان یزد رقم بزنیم.