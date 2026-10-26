به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، تیم‌های فوتبال نساجی مازندران و فجر شهید سپاسی شیراز در هفته دهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور؛ از ساعت ۱۶:۴۵ عصر دیروز یکشنبه ۳ آبان ۱۴۰۵ در ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر به مصاف هم رفتند که این دیدار با نتیجه پر گل ۲ بر ۲ مساوی به پایان رسید تا نساجی به چهارمین مساوی پیاپی خود دست یابد.

این دیدار در شرایطی برگزار شد که نزدیکی امتیاز تیم‌های میانه جدول، کسب سه امتیاز این مسابقه را برای هر دو تیم به فرصتی مهم برای صعود چندپله‌ای و نزدیک شدن به نیمه بالایی جدول تبدیل کرده بود.

نساجی مازندران با هدایت سعید دقیقی که به جای مجتبی حسینی روی نیمکت این تیم نشست در دو مسابقه گذشته خود مقابل ذوب‌آهن اصفهان و فولاد خوزستان به تساوی رسیده بود و برای نزدیک شدن به جمع تیم‌های بالاتر جدول، به دنبال کسب پیروزی در دیدار خانگی داشت.

در مقابل تیم فجر شیراز هم که با مهدی رجب زاده که به جای رسول خطیبی روی نیمکت این تیم نشست راهی شمال شد و موفق شد پس از دو پیروزی، یک امتیاز حساس هم از این بازی کسب کند.

تقابل نساجی و فجر سپاسی در چارچوب هفته دهم لیگ برتر از آن جهت اهمیت بالایی داشت که دو تیم انگیزه بالایی برای پیروزی در آن داشتند؛ نساجی دشت اولین برد با دقیقی را می‌خواست تا با منطقه خطر فاصله ایجاد کند، فجر تداوم پیروزی‌هایش با رجب زاده را دنبال می‌کرد تا به جمع بالانشین‌ها اضافه شود.

بازی در هر دو نیمه جذاب و تماشایی و پر حادثه دنبال شد. در نیمه اول سه بار توپ از خط دروزاه‌ها عبور کرد، اما تساوی یک بر یک حاصل کار بود. گل اول را فجر در دقیقه ۱۱ با شاهین توکلی به ثمر رساند و در دقیقه ۴۵ نیز با مهدی شریفی به گل دوم رسید، اما در همان صحنه گل مردود شد و خطای پنالتی به سود میزبان گرفته شد تا هومن ربیع زاده کار را به تساوی بکشاند.

در نیمه دوم، اما اتفاقات با سرعت بیشتری رقم خورد؛ دقیقه ۵۳ مهدی شریفی اخراج شد، دقیقه ۶۱ جواد آقایی‌پور که یار تعویضی به زمین آمده بود گل دوم نساجی را زد و پس از آن هم شاگردان دقیقی بودند که نبض بازی را در اختیار گرفتند و حملاتی پرتعداد برای رسیدن به گل سوم خلق کردند، اما هیچکدام راه به جایی نبرد تا اینکه در دقیقه ۸۹ میثم مرادی روی غافلگیری مدافعان میزبان وارد محوطه جریمه شد و گل تساوی را به ثمر رساند.

با این تساوی، فجر سپاسی ۱۴ امتیازی شد و در رتبه هشتم جدول قرار گرفت و نساجی هم با ۱۱ امتیاز در رتبه یازدهم ایستاد.

نساجی با مساوی مقابل فجر شیراز به چهارمین مساوی پیاپی خود در این فصل دست یافت و باید منتظر بود که چه وقت به پیروزی می‌رسد.

داور: احمد محمدی، کمک ها: فرهاد فرهادپور، میلاد قاسمی و علی بایناظر: حسین طالقانی

داور VAR: کوپال ناظمی، کمک: علیرضا ایلدروم

نساجی: علیرضا جعفرپور، ابوالفضل کوهی، هومن ربیع‌زاده، پوریا رضازاده، ایمان اکبری، امیرمسعود سرآبادانی، احمدرضا محمدنژاد، علیرضا آراسته، علی اصغر اعرابی، فردین نجفی.

سرمربی: سعید دقیقی

فجر: علی غلامزاده، ارشیا وثوقی‌فرد، سیدمجید نصیری، مسعود ریگی، احسان پهلوان، مهدی شریفی، یادگار رستمی، میثم مرادی، شاهین توکلی، حسین شهابی و سهیل فداکار.

سرمربی: مهدی رجب زاده

کارت زرد

نساجی: فردین نجفی (۳۵)، کوروش اژدهاکش (۷+۴۵)، علیرضا آراسته (۷۴)

فجر: -

کارت قرمز

نساجی: -

فجر: مهدی شریفی (۵۳):لحظات حساس

دقیقه ۷- شوت حسین شهابی بعد از برخورد با مدافعان نساجی راهی کرنر شد.

دقیقه ۵۶- ارسال نصیری به دهانه دروازه فجر میرفت آقایی پور را به گل برساند، اما در این صحنه خطرناک توپ راهی به دروازه پیدا نکرد.

دقیقه ۶۰- شوت مهاجمان نساجی دقیقا به جایی زده شد که غلامزاده حضور داشت و به خوبی توپ را در اختیار گرفت.

دقیقه ۶۹- اشتباه دروازه بان فجر میرفت برای این تیم گران تمام شود، اما دو ضربه پیاپی از تیم میزبان اصلا خوب نبود.

دقیقه ۷۱- روی پاس رو به بیرون، نصیری صاحب موقعیت شد و شوت او بعد از برخورد به مدافعان با تغییر مسیر راهی کرنر شد.

دقیقه ۸۵- ارسال خوب علی اصغر اعرابی به درون محوطه جریمه باعث خلق موقعیت برای سرآبادانی شد، اما ضربه سر او دقت و شدت لازم را نداشت.

دقیقه ۴+۹۰- شوت پای چپ ابوالفضل کوهی میرفت به گل تبدیل شود، اما با دفع بازیکنان فجر به کرنر تبدیل شد.

بهترین بازیکن زمین

جواد آقایی پور شانس آن را داشت تا یک گل سه امتیازی دیگر برای نساجی زده باشد. هرچند روند تاثیرگذاری مستقیم او روی نتایج تیمش همچنان ادامه‌دار شد. میثم مرادی که پاس گلش در نیمه اول سوخت، در نیمه دوم خودش برای فجر دست به کار شد و جلوی باخت را گرفت.

سعید دقیقی از وقتی به نساجی آمده بردی نداشته، اما اجازه نداده هیچ باختی هم برای قائمشهری‌ها ثبت شود. مهدی رجب زاده هم که برای تداوم بردهایش آمده بود از یک تساوی لحظه آخری با یک یار کمتر کاملا راضی است.

تیم نساجی مازندران در هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال؛ روز شنبه ۹ آبان در ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر میزبان پرسپولیس تهران خواهد بود.