به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز البرز ، مردم شهیدپرور فردیس با حضور در مراسم تشییع، پیکر این شهید والامقام را بدرقه کردند و با آرمان‌های شهدا تجدید میثاق کردند.

استوار یکم شهید محمدرضا علیزاده دوم آبان‌ماه، در جریان درگیری با مخلان امنیت در شهرستان فردیس به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

همچنین مراسم وداع با پیکر این شهید، شامگاه یکشنبه سوم آبان‌ماه، با حضور مردم در فلکه دوم فردیس برگزار شده بود.