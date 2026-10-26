ششمین یادواره دو شهید گمنام شهر هشتبندی شهرستان میناب با حضور مسئولان و اقشار مختلف مردم، در جوار مزار مطهر این شهدا برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ یکی از این شهدا در ۱۸ سالگی و در عملیات کربلای ۴ و دیگری در ۱۷ سالگی و در عملیات کربلای یک به شهادت رسیده است.

پیکر مطهر این دو شهید گمنام در سال ۱۳۹۴، هم‌زمان با ایام شهادت امام جعفر صادق (ع)، پس از تشییع باشکوه در این منطقه به خاک سپرده شد.

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جت‌الاسلام والمسلمین عباس ذاکری، امام جمعه شهرستان میناب، در این مراسم گفت: ملت ایران با تکیه بر فرهنگ مقاومت و زیر پرچم اهل‌بیت (ع)، مسیر عزت و ایستادگی را ادامه می‌دهد و آینده این مسیر، پیروزی است.