مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس از آغاز نام‌نویسی واحد‌های صنعتی در طرح ملی SME۱۰۰ خبر داد و گفت: بنگاه‌های راه یافته به فهرست ۱۰۰ شرکت برتر از مشوق‌های حمایتی، تبلیغاتی و توسعه‌ای بهره‌مند خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس از آغاز نام‌نویسی واحد‌های صنعتی در طرح ملی SME۱۰۰ خبر داد. بر اساس این طرح، بخشی از هزینه‌های ارزیابی واحد‌های متقاضی در قالب یارانه پرداخت می‌شود و بنگاه‌های راه یافته به فهرست ۱۰۰ شرکت برتر کوچک و متوسط کشور، از مشوق‌های حمایتی، تبلیغاتی و توسعه‌ای بهره‌مند خواهند شد.

عباس برنهاد، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس، با دعوت از واحد‌های صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان برای مشارکت در این طرح، اظهار داشت: SME۱۰۰ فرصتی برای ارزیابی، رتبه‌بندی و معرفی بنگاه‌های توانمند کوچک و متوسط کشور است که جایگاه رقابتی آنها را در عرصه تولید و بازار تقویت می‌کند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس از واحد‌های صنعتی دعوت کرد با ثبت‌نام در این طرح، از فرصت‌های ارزیابی تخصصی و مشوق‌های توسعه‌ای برای ارتقای رقابت‌پذیری خود بهره ببرند. واحد‌های متقاضی می‌توانند برای اطلاع از شرایط و ضوابط، به سامانه طرح SME۱۰۰ به نشانی www.sme۱۰۰.imi.ir مراجعه کنند.

وی تأکید کرد که پرداخت بخشی از هزینه‌های ارزیابی در قالب یارانه، به‌منظور تسهیل مشارکت بنگاه‌های واجد شرایط انجام می‌شود.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس با اشاره به موفقیت چهار واحد تولیدی استان در دوره گذشته این طرح، افزود: بنگاه‌های برگزیده می‌توانند از مزایای ویژه‌ای نظیر استفاده از نماد SME۱۰۰ بر محصولات و تبلیغات، اعتباربخشی به برند شرکت و اولویت در بهره‌مندی از بسته‌های حمایتی مالی، آموزشی، نرم‌افزاری و مشاوره‌ای استفاده کنند.

برنهاد همچنین از دیگر فرصت‌های این طرح، اعزام به نمایشگاه‌های داخلی و بین‌المللی و حضور در نشست‌های تخصصی برای معرفی توانمندی‌ها در سطح ملی نام برد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس اعلام کرد: بهره‌مندی از مشوق‌های مربوط به توسعه عرصه در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و همچنین تسهیل در واگذاری حق انتفاع، از دیگر مزایای این طرح است که با تأیید سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران امکان‌پذیر می‌شود.