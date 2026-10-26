به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ المپیاد ورزشی دانش آموزان شهرستان فریدونشهر با حضور ۶۰ دانش آموز برگزار شد.

فرماندار شهرستان فریدونشهر گفت: در این دوره از المپیاد ورزشی دانش آموزان شهرستان فریدونشهر، ۶۰ دانش آموز پایه‌های هفتم تا نهم در ۱۰ رشته ورزشی شرکت کردند.

حمید رحیمیان هدف از برگزاری المپیاد ورزشی دانش آموزی را افزایش شادابی و نشاط در مدارس و شناسایی استعداد‌های ورزشی دانش آموزان در سطح مدارس بیان کرد.

سرانه فضا‌های ورزشی جرقویه علیا سه برابر میانگین استانی است

سرانه فضا‌های ورزشی آموزش‌وپرورش جرقویه علیا با رقم ۳۸.۱ در صد نزدیک به سه برابر میانگین استانی ۰.۵۱ درصد است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان اصفهان، در سفر یک‌روزه به جرقویه علیا، با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این منطقه گفت: در یک سال اخیر، پنج زمین چمن مصنوعی در مدارس جرقویه علیا ساخته شده است که در ایجاد نشاط و شادابی در محیط‌های آموزشی نقش مؤثری دارد.

محمدرضا نظریان با اشاره به نبود هنرستان مستقل دخترانه در این منطقه افزود: زمین مورد نیاز برای ساخت این هنرستان جانمایی و نقشه‌های مربوط تهیه شده است و مجمع خیران مدرسه‌ساز استان نیز برای تسریع در ساخت آن قول مساعد داده است.

وی همچنین گفت: جرقویه علیا در سال تحصیلی گذشته از نظر معدل کتبی دیپلم، در میان ۴۱ ناحیه و منطقه آموزش‌وپرورش استان رتبه هفتم و در میان ۷۳۷ منطقه کشور رتبه ۳۸ را کسب کرده است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان اصفهان در این سفر از تعدادی از مدارس منطقه بازدید کرد و در جلسه شورای آموزش‌وپرورش و نشست مدیران مدارس جرقویه علیا حضور یافت.

۲۳۰ هزار نخ سیگار خارجی قاچاق در کاشان کشف و توقیف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کاشان گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی این شهرستان در بازرسی از یک پژو ۴۰۵ دویست و ۳۰ هزار نخ سیگار خارجی قاچاق بدون مدارک قانونی و معتبر گمرکی کشف کردند.

سرهنگ حسین اردلانی با اشاره به برآورد ارزش سیگار‌های مکشوفه به مبلغ ۳۵ میلیارد ریال گفت: در این زمینه راننده خودرو دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.